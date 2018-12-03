Galatasaray kayıp!

Beşiktaş'a kaybeden G.Saray deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve F.Bahçe'ye karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 8 maçta da galip gelemedi. Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015'te 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan G.Saray, sonraki 8 deplasman mücadelesinden 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu son derbiyle birlikte 4 derbide 3 yenilgi ve bir beraberlik aldı.



SON 14 DERBİDE SADECE 1 ZAFER

Aslan, F.Bahçe ile de Kadıköy'de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kaldı, 2'sini kaybetti. Cimbom, bu maçlarda 4 kez ağları havalandırırken kalesinde 12 gol gördü. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan G.Saray, ligde Beşiktaş ve F.Bahçe ile yaptığı son 14 maçın sadece birini kazandı. Beşiktaş ile oynadığı 7 maçın 5'ini kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe ile oynadığı 7 maçta ise 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. 14 derbide 8 gole karşılık, 16 golü kalesinde gördü.



SON 9 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş'a kaybeden Aslan, son 9 maçında sadece 1 kez kazandı. Ligde; Bursa beraberliği, Y.Malatya yenilgisi ardından F.Bahçe derbisindeki beraberlikten sonra 10 Kasım'da Kayseri deplasmanında kazanan Cimbom, evinde Konyaspor'la da 1-1 berabere kalmaktan kurtulamadı. Şampiyonlar Ligi'nde de İstanbul'daki Schalke beraberliği sonrası Almanya'da yenilirken, Rusya'da L.Moskova'ya kaybetti ve son 9 maçında 1 kez yüzü güldü.