Scout ekibinin önerisiyle Galatasaray'ın transfer gündemine gelen ve Fatih Terim'in büyük beğenisini kazanan Aliou Badji'ye teklif yağıyor. İsveç ekibi Djurgarden'de forma giyen 21 yaşındaki forvete Almanya ve Hollanda'dan toplam 3 kulübün talip olduğu öğrenildi. Bu gelişmeler Badji'nin fiyatını da artıracak.