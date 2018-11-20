Aliou Badji'ye 3 teklif birden
Fatih Terim’in gözdesi olan genç forvetin talipleri her geçen gün artıyor.
Scout ekibinin önerisiyle Galatasaray'ın transfer gündemine gelen ve Fatih Terim'in büyük beğenisini kazanan Aliou Badji'ye teklif yağıyor. İsveç ekibi Djurgarden'de forma giyen 21 yaşındaki forvete Almanya ve Hollanda'dan toplam 3 kulübün talip olduğu öğrenildi. Bu gelişmeler Badji'nin fiyatını da artıracak.
- 20.11.2018 08:40
-
Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
-
Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
-
Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
Aliou Badji'ye 3 teklif birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.