Aliou Badji'ye 3 teklif birden
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'ye 3 teklif birden

    <a href="/index/aliou-badji?id=cfc3f207-86df-4964-b273-b97533071cef" class="" rel="tag">Aliou Badji</a>'ye 3 teklif birden

    ’in gözdesi olan genç forvetin talipleri her geçen gün artıyor.

    Scout ekibinin önerisiyle 'ın transfer gündemine gelen ve 'in büyük beğenisini kazanan 'ye teklif yağıyor. ekibi Djurgarden'de forma giyen 21 yaşındaki forvete ve 'dan toplam 3 kulübün talip olduğu öğrenildi. Bu gelişmeler Badji'nin fiyatını da artıracak.

    1. 20.11.2018 08:40
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