Sarı-kırmızılı ekip, Belçikalı golcü Origi'yi kiralamak isterken görüşmeleri sürdüren idari menajer Şükrü Hanedar İngilizlere 1.5 milyon euro teklif etti.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 22:42:25
Güncelleme: 08:53:09
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Devre arasında ne yapıp edip forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da ilk hedef Divock Origi...
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Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'e gitmesinin ardından, Eren Derdiyok ile sezona başlayan sarı-kırmızılı ekipte, 30 yaşındaki futbolcunun 3 kez sakatlanarak 7 maç kaçırması tüm düzeni bozdu.
Kanat oyuncularından devşirme santrforlarla sahaya çıkan sarı-kırmızılı takım dönem dönem bu nedenle gol atmakta zorlandı. Ara transfer dönemi öncesi de görüşmelere başlandı.
UEFA ENGELİNE TAKILDI
İlk etapta 23 yaşındaki Divock Origi için Liverpool ile kontağa geçildi. UEFA ile yaptığı anlaşma gereği "Sattığın kadar al" şartına uymak zorunda olan sarı-kırmızılı yönetim, kiralama yöntemi ile transferi çözmek istiyor.
Liverpool ile görüşmeleri idari menajer Şükrü Hanedar sürdürürken yönetim adına İngilizlere 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.