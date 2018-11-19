UEFA ENGELİNE TAKILDI



İlk etapta 23 yaşındaki Divock Origi için Liverpool ile kontağa geçildi. UEFA ile yaptığı anlaşma gereği "Sattığın kadar al" şartına uymak zorunda olan sarı-kırmızılı yönetim, kiralama yöntemi ile transferi çözmek istiyor.