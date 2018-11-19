Galatasarayda Origi seferi! - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Galatasaray'da Origi seferi!

    Sarı-kırmızılı ekip, Belçikalı golcü Origi'yi kiralamak isterken görüşmeleri sürdüren idari menajer Şükrü Hanedar İngilizlere 1.5 milyon euro teklif etti.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 22:42:25 Güncelleme: 08:53:09
    Galatasarayda Origi seferi!

    Devre arasında ne yapıp edip forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da ilk hedef Divock Origi...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda Origi seferi!

    Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'e gitmesinin ardından, Eren Derdiyok ile sezona başlayan sarı-kırmızılı ekipte, 30 yaşındaki futbolcunun 3 kez sakatlanarak 7 maç kaçırması tüm düzeni bozdu.

    Galatasarayda Origi seferi!

    Kanat oyuncularından devşirme santrforlarla sahaya çıkan sarı-kırmızılı takım dönem dönem bu nedenle gol atmakta zorlandı. Ara transfer dönemi öncesi de görüşmelere başlandı.

    Galatasarayda Origi seferi!

    UEFA ENGELİNE TAKILDI

    İlk etapta 23 yaşındaki Divock Origi için Liverpool ile kontağa geçildi. UEFA ile yaptığı anlaşma gereği "Sattığın kadar al" şartına uymak zorunda olan sarı-kırmızılı yönetim, kiralama yöntemi ile transferi çözmek istiyor.

    Galatasarayda Origi seferi!

    Liverpool ile görüşmeleri idari menajer Şükrü Hanedar sürdürürken yönetim adına İngilizlere 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

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