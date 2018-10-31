Terim kime mesaj verdi – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Terim kime mesaj verdi

    Terim kime mesaj verdi
    'in, Malatyaspor maçı sonrasında "Gerekirse bir seneyi feda ederiz" demesi taraftarları üzmüştü. Ancak iddiası ile bilinen başarılı hocanın bu sözleri, beklentilerin altında kalan oyunculara yönelik kullandığı ve genç isimlere dönebileceğinin sinyalini verdiği belirtildi.
    1. 31.10.2018
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