Biletler kapışıldı – Fotomaç – 31 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Biletler kapışıldı

    Biletler kapışıldı
    Cuma günü oynanacak derbinin biletleri satışa sunuldu. Dün Bonus ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satılan biletler, bugün ise sadece GS logolu passolig kartlarına açık olacak. Ancak 150 ile 1000 TL arasında satılan biletlerin büyük oranda tükendiği bildirildi.
    1. 31.10.2018
    Etiketler:
    GS
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biletler kapışıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN