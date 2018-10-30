Feda zamanı! – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Feda zamanı!

    Feda zamanı!

    Takımın yıldızları bir bir sakatlanırken derbi öncesinde gözler de bu isimlerde... Kulüpte herkesin beklentisi artık hafif ağrıların bir kenara bırakılıp bazı oyuncuların sahaya çıkması.

    'de 2 haftada 5 puan kaybeden, ayrıca ile berabere kalan sarı-kırmızılılarda gözler de F.Bahçe derbisine çevrildi. Sarı-lacivertli takımı 2 Kasım Cuma günü Stadyumu'nda ağırlayacak olan G.Saray'da kadrodaki eksikler elbette en büyük problem.

    Emre Akbaba'nın uzun süreli sakatlığına zaman içinde Onyekuru, , Nagatomo, , Feghouli, da eklenirken F.Bahçe derbisinde ise kimlerin geri döneceği belirsizliğini koruyor.

    ZORLAMA YOK!
    Ancak bu noktada hem teknik heyet hem de yönetim oyunculardan fedakârlık bekliyor. Kadro kurmakta zorlanan , sakatlığında ciddi durumları geçen oyuncularından bu maçta ağrılarını göz ardı ederek sahaya çıkmalarını bekliyor. Sağlık heyetinden sürekli bilgi alan ve oyuncularının durumlarını yakından takip eden deneyimli teknik adam, sağlık heyetinin de onayı ile bazı isimleri bu maçta kullanmak istiyor.

    Ancak bu noktada en önemli detay ise oyuncuların sahaya çıkmak istemeleri. Bugüne kadar asla oyuncularını zorlamayan deneyimli çalıştırıcı, derbide de olsa oyuncularını zorlamaktan yana değil. (Vatan)

    1. 30.10.2018 12:39
    2. Güncelleme: 30.10.2018 12:55
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