Galatasaray'dan Gomis geçti
Aslan’da sadece 1 yıl kalan Bafetimbi, attığı 32 gol, şampiyonluktaki payı, aslan taklidi sevinci ve sempatik tavırları ile kulüp tarihine adını yazdırdı.
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'e sattı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu transferden 6 milyon euro bonservis aldığını KAP'a bildirdi. Resmi açıklama yapılmasa da Al Hilal'in Gomis'in 2.5 milyon euro'luk alacağını da üstlendiği öğrenildi. Böylece transfer geliri 8.5 milyon euro'yu buldu. Gomis ise yılda 8 milyon euro kazanacak.
Cimbom'da çok başarılı bir sezona imza atan Bafetimbi Gomis, 21'inci şampiyonluğun baş mimarları arasında yer almıştı. Süper Lig'de 29 gol atan (kupada da 3 gol attı) yıldız, oldukça yüksek bir oranla krallık tacını taktı. Aslan taklidi sevinci ve sempatik tavırları ile sadece sarı-kırmızılı taraftarların değil herkesin saygısını kazanan Gomis, Galatasaray tarihine adını yazdırdı..
SENİ UNUTMAYACAĞIZ
Bafetimbi Gomis'in satılması sarı-kırmızılı taraftarları üzdü. İşte twitter mesajları:
-En çok seven, hep en önce terkedilir. Unutma; Vedalar acıtsa da, bazen gitmek gerekir. Seni unutmayacağız Gomis!
-Bugün efkarlıyım açmasın güller, Yiğidimden kara haber verdiler...
-Verdiğin emekler için teşekkürler. Seni unutmayacağız. Yolun açık olsun KRAL!
-Giderken havaalanına yolcu edilmeli. Taraftar böylece onu ne kadar sevdiğini bir daha ispatlamalı.
-Gomis zam işlerine girmeyip taraftarı kaybetmeseydi şu an taglar açılmış, savaş çıkmıştı. Ama şimdi açık artırmada. G.Saray bir his takımıdır.
-Gomis 9 milyon euro'ya Arabistan'a gidiyormuş. Beşiktaş'ta 29 gol atsaydı Fikret Orman 35'e okutur, ilk taksidini de 6 milyon euro yapardı.
FORVET EREN'E KALDI
Bafetimbi'nin ayrılmasıyla forvette forma Eren Derdiyok'a kaldı. Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor maçında ilk 11'de yerini garantiledi. Ligdeki Ankaragücü ve Göztepe maçlarında da onbirde sahaya çıkan Derdiyok, Süper Kupa'da Akhisarspor'a ligde ise Ankaragücü'ne 1'er gol attı.
Gomis'in gidişiyle Galatasaray'da yabancı oyuncu sayısı 11'e düşerken; yabancı kontenjanındaki boşluk 3'e yükseldi. Sarı-kırmızılılar şu an 3 yabancı transfer etme hakkına sahip.
Cimbom'da çok başarılı bir sezona imza atan Bafetimbi Gomis, 21'inci şampiyonluğun baş mimarları arasında yer almıştı. Süper Lig'de 29 gol atan (kupada da 3 gol attı) yıldız, oldukça yüksek bir oranla krallık tacını taktı. Aslan taklidi sevinci ve sempatik tavırları ile sadece sarı-kırmızılı taraftarların değil herkesin saygısını kazanan Gomis, Galatasaray tarihine adını yazdırdı..
SENİ UNUTMAYACAĞIZ
Bafetimbi Gomis'in satılması sarı-kırmızılı taraftarları üzdü. İşte twitter mesajları:
-En çok seven, hep en önce terkedilir. Unutma; Vedalar acıtsa da, bazen gitmek gerekir. Seni unutmayacağız Gomis!
-Bugün efkarlıyım açmasın güller, Yiğidimden kara haber verdiler...
-Verdiğin emekler için teşekkürler. Seni unutmayacağız. Yolun açık olsun KRAL!
-Giderken havaalanına yolcu edilmeli. Taraftar böylece onu ne kadar sevdiğini bir daha ispatlamalı.
-Gomis zam işlerine girmeyip taraftarı kaybetmeseydi şu an taglar açılmış, savaş çıkmıştı. Ama şimdi açık artırmada. G.Saray bir his takımıdır.
-Gomis 9 milyon euro'ya Arabistan'a gidiyormuş. Beşiktaş'ta 29 gol atsaydı Fikret Orman 35'e okutur, ilk taksidini de 6 milyon euro yapardı.
FORVET EREN'E KALDI
Bafetimbi'nin ayrılmasıyla forvette forma Eren Derdiyok'a kaldı. Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor maçında ilk 11'de yerini garantiledi. Ligdeki Ankaragücü ve Göztepe maçlarında da onbirde sahaya çıkan Derdiyok, Süper Kupa'da Akhisarspor'a ligde ise Ankaragücü'ne 1'er gol attı.
Gomis'in gidişiyle Galatasaray'da yabancı oyuncu sayısı 11'e düşerken; yabancı kontenjanındaki boşluk 3'e yükseldi. Sarı-kırmızılılar şu an 3 yabancı transfer etme hakkına sahip.
- 24.8.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe transferin nedenini açıkladı: "Külübümüzün yüksek menfaatleri..."
Toplam 6
Yorum
BAŞKAN BEY AYEWWW N'OLACAK.
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Bafetimbi Gomis Al Hilal'de!
Toplam 2
Yorum
Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
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Fenerbahçe Michael Frey'i transfer ettiğini açıkladı
Toplam 7
Yorum
BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
Galatasaray'dan Gomis geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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