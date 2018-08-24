Galatasaray'dan Gomis geçti – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    'dan geçti

    Galatasaray'dan Gomis geçti

    Aslan’da sadece 1 yıl kalan Bafetimbi, attığı 32 gol, şampiyonluktaki payı, aslan taklidi sevinci ve sempatik tavırları ile kulüp tarihine adını yazdırdı.

    , Bafetimbi 'i takımlarından Al Hilal'e sattı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu transferden 6 milyon euro bonservis aldığını KAP'a bildirdi. Resmi açıklama yapılmasa da 'in Gomis'in 2.5 milyon euro'luk alacağını da üstlendiği öğrenildi. Böylece geliri 8.5 milyon euro'yu buldu. Gomis ise yılda 8 milyon euro kazanacak.

    Cimbom'da çok başarılı bir sezona imza atan Bafetimbi Gomis, 21'inci şampiyonluğun baş mimarları arasında yer almıştı. 'de 29 gol atan (kupada da 3 gol attı) yıldız, oldukça yüksek bir oranla krallık tacını taktı. Aslan taklidi sevinci ve sempatik tavırları ile sadece sarı-kırmızılı taraftarların değil herkesin saygısını kazanan Gomis, Galatasaray tarihine adını yazdırdı..

    SENİ UNUTMAYACAĞIZ
    Bafetimbi Gomis'in satılması sarı-kırmızılı taraftarları üzdü. İşte twitter mesajları:

    -En çok seven, hep en önce terkedilir. Unutma; Vedalar acıtsa da, bazen gitmek gerekir. Seni unutmayacağız Gomis!
    -Bugün efkarlıyım açmasın güller, Yiğidimden kara haber verdiler...
    -Verdiğin emekler için teşekkürler. Seni unutmayacağız. Yolun açık olsun KRAL!
    -Giderken havaalanına yolcu edilmeli. Taraftar böylece onu ne kadar sevdiğini bir daha ispatlamalı.
    -Gomis zam işlerine girmeyip taraftarı kaybetmeseydi şu an taglar açılmış, savaş çıkmıştı. Ama şimdi açık artırmada. G.Saray bir his takımıdır.
    -Gomis 9 milyon euro'ya Arabistan'a gidiyormuş. 'ta 29 gol atsaydı 35'e okutur, ilk taksidini de 6 milyon euro yapardı.

    FORVET EREN'E KALDI
    Bafetimbi'nin ayrılmasıyla forvette forma Eren Derdiyok'a kaldı. Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor maçında ilk 11'de yerini garantiledi. Ligdeki Ankaragücü ve Göztepe maçlarında da onbirde sahaya çıkan Derdiyok, Süper Kupa'da Akhisarspor'a ligde ise Ankaragücü'ne 1'er gol attı.

    Gomis'in gidişiyle Galatasaray'da yabancı oyuncu sayısı 11'e düşerken; yabancı kontenjanındaki boşluk 3'e yükseldi. Sarı-kırmızılılar şu an 3 yabancı transfer etme hakkına sahip.
    1. 24.8.2018
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