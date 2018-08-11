Genç Murat G.Saray’da – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Genç Murat G.Saray’da

    Genç Murat G.Saray’da
    , alt yapı yatırımlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, 3. Lig takımı Bucaspor'dan 15 yaşındaki U15 Milli takımı futbolcusu Murat Şenel'i transfer ettiğini duyurdu. Genç futbolcunun G.Saray Akademisi ailesine katıldığı açıklandı.
    1. 11.8.2018
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