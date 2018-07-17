Valiz heyecanı – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Valiz heyecanı

    Valiz heyecanı
    Fatih Terim'in İtalyan menajeri Luca Vittorini'yi arayıp değerlendirme aldığı Vitinho'nun eşinin sosyal medya hesabı üzerinden arabaya yüklenmiş 10'dan fazla valizle yaptığı paylaşım taraftarlarını heyecanlandırdı. Babel'i alamayan Flamengo'nun da ısrarla istediği sambacı için 'ın herhangi bir hamle yapıp yapmadığı tam olarak belli olmasa da 'nun Cimbom'la anılması bile taraftarları memnun etmiş görünüyor.

    1. 17.7.2018
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