Fransa ve Galatasaray tesadüfü! – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    ve tesadüfü!

    Fransa ve Galatasaray tesadüfü!

    Galatasaraylılar dün ilginç bir rastlantıya da dikkat çekti.

    1997-98 sezonunda 'ın 75 puanla şampiyon olduğu sene 'nın da Dünya Kupası şampiyonu olduğunu hatırlatan sarı-kırmızılılar, 20 sene sonra iki takımın bir kez daha aynı sonuçlara imza attığına vurgu yaptılar.

    İşte o ilginç istatistik:

    1997-98 SEZONU:
    Galatasaray 75 puanla şampiyon - Fransa'nın

    2017-18 SEZONU:
    Galatasaray 75 puanla şampiyon - Dünya Kupası Fransa'nın
    1. 17.7.2018
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