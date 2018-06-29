Galatasaray'ın gözü men cezası alan Milan’ın 2 yıldızı Bacca ve Kalinic'te – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'ın gözü men cezası alan ’ın 2 yıldızı ve 'te

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın gözü men cezası alan <a href="/index/milan?id=33dd8cb7-0303-4e7d-ace1-ac2db585db61" class="" rel="tag">Milan</a>’ın 2 yıldızı <a href="/index/bacca?id=92413f69-7347-4890-bfc0-9b92e7502dad" class="" rel="tag">Bacca</a> ve <a href="/index/kalinic?id=143476ee-7ce0-4c06-8e55-cd0dd4bcbdbc" class="" rel="tag">Kalinic</a>'te

    'ın Avrupa'dan men edilmesinin ardından G.Saray'da da heyecanlı bekleyiş başlamıştı

    Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibinin golcüleri ve için kiralık teklifinde bulunmuştu. Şampiyonlar Ligi kozunu da kullanan Aslan'ın, bu transferler için 'dan yanıt beklediği belirtildi.
    1. 29.6.2018
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