Tahir Bakır: "Galatasaray taraftarıyım" – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    : "Galatasaray taraftarıyım"

    Tahir Bakır: "Galatasaray taraftarıyım"

    U14 Ligi'nde attığı 62 golle gol kralı olan , Macaristan 'nın teklifini reddederek Türk milli takım formasını giymeyi hedeflediğini açıkladı.

    U14 Ligi'nde attığı 62 golle gol kralı olan , Macaristan 'nın teklifini reddederek Türk milli takım formasını giymeyi hedeflediğini açıkladı. 2004 doğumlu Bakır, "G.Saray taraftarıyım. Hayalim forması giymek" dedi.

    1. 22.6.2018
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