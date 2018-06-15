Fernando Muslera, Cem Yılmaz'ı geçti
Babalar Günü'ne özel düzenlenen ankette, Türkiye'nin en beğenilen babası bu yıl Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera oldu.
Babalar Günü'ne özel düzenlenen ankette, Türkiye'nin en beğenilen babası bu yıl Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera oldu. Gittigidiyor.com'un düzenlediği ankette, oğlu Kailash'ın doğumuyla ilk kez baba olma heyecanını yaşayan Uruguaylı eldiven yüzde 25 oy aldı. Muslera'yı yüzde 18'le Halit Ergenç takip ederken geçen yılın birincisi Cem Yılmaz ise yüzde 16'yla üçüncü sırada yer aldı.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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