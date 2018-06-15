Babalar Günü'ne özel düzenlenen ankette, Türkiye'nin en beğenilen babası bu yıl Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera oldu. Gittigidiyor.com'un düzenlediği ankette, oğlu Kailash'ın doğumuyla ilk kez baba olma heyecanını yaşayan Uruguaylı eldiven yüzde 25 oy aldı. Muslera'yı yüzde 18'le Halit Ergenç takip ederken geçen yılın birincisi Cem Yılmaz ise yüzde 16'yla üçüncü sırada yer aldı.