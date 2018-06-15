Fernando Muslera, Cem Yılmaz'ı geçti – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    <a href="/index/fernando-muslera?id=3abd8a7e-9914-4d53-a028-8f162b510deb" class="" rel="tag">Fernando Muslera</a>, <a href="/index/cem-yilmaz?id=d321c39c-596c-4fb7-b8a7-cf5e6b72f045" class="" rel="tag">Cem Yılmaz</a>'ı geçti

    'ne özel düzenlenen ankette, 'nin en beğenilen babası bu yıl 'ın başarılı file bekçisi oldu.

    'ne özel düzenlenen ankette, 'nin en beğenilen babası bu yıl 'ın başarılı file bekçisi oldu. Gittigidiyor.com'un düzenlediği ankette, oğlu Kailash'ın doğumuyla ilk kez baba olma heyecanını yaşayan Uruguaylı eldiven yüzde 25 oy aldı. Muslera'yı yüzde 18'le takip ederken geçen yılın birincisi ise yüzde 16'yla üçüncü sırada yer aldı.

    1. 15.6.2018
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