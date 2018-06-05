Galatasaray yönetim kurulu görev dağılımını yaptı! – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Galatasaray yönetim kurulu görev dağılımını yaptı!

    Galatasaray yönetim kurulu görev dağılımını yaptı!

    Galatasaray Spor Kulübü'nde 26 Mayıs 2018 tarihinde yapılan neticesinde görevi devralan 89. yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı:

    Galatasaray Spor Kulübü'nde 26 Mayıs 2018 tarihinde yapılan neticesinde görevi devralan 89. yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. İşte yönetim kurulu üyelerini görevleri...

    Başkan: Mustafa Cengiz
    2. Başkan: Abdurrahim Albayrak
    Başkan Yardımcısı: Murat Ece
    Başkan Yardımcısı: Yusuf Günay
    Muhasip Üye: Emre Erdoğan
    Genel Sekreter: Kaan Kançal
    Basın Sözcüsü: Abdurrahim Albayrak
    İletişim Sorumlusu: Yusuf Günay
    Basketbol Şubesi: Ömer Cansever, ,
    Voleybol Şubesi: ,
    Su Sporları ve Tesisleri: , İlber Aydemir, ,
    Atletizm ve Judo: Dilek Kutlu
    Binicilik, Briç ve Satranç: Dilek Kutlu, Erol Özmandıracı
    Dış İlişkiler: Dorukhan Acar, , İlber Aydemir,
    Stadyum ve Taraftar: Mahmut Recevik, , Okan Böke
    Spor Okulları ve Dernekler: Özgür Savaş Özüdoğru, Mahmut Recevik
    Gayrımenkul Komitesi: Erol Özmandıracı, Kaan Kançal, Ömer Cansever
    Pazarlama Komitesi: Metin Karakaya, Kaan Kançal, Özgür Savaş Özüdoğru, Dorukhan Acar, Erol Özmandıracı
    Galatasaray İşbirliği Kurulu: Dilek Kutlu, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Özgür Savaş Özüdoğru

    1. 5.6.2018 22:41
    2. Güncelleme: 5.6.2018 22:42
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