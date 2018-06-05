Galatasaray yönetim kurulu görev dağılımını yaptı!
Galatasaray Spor Kulübü'nde 26 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 89. yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı:
Galatasaray Spor Kulübü'nde 26 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 89. yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. İşte yönetim kurulu üyelerini görevleri...
Başkan: Mustafa Cengiz
2. Başkan: Abdurrahim Albayrak
Başkan Yardımcısı: Murat Ece
Başkan Yardımcısı: Yusuf Günay
Muhasip Üye: Emre Erdoğan
Genel Sekreter: Kaan Kançal
Basın Sözcüsü: Abdurrahim Albayrak
İletişim Sorumlusu: Yusuf Günay
Basketbol Şubesi: Ömer Cansever, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik
Voleybol Şubesi: Okan Böke, Özgür Savaş Özüdoğru
Su Sporları ve Tesisleri: Banu Vahapoğlu Akgün, İlber Aydemir, Erol Özmandıracı, Mahmut Recevik
Atletizm ve Judo: Dilek Kutlu
Binicilik, Briç ve Satranç: Dilek Kutlu, Erol Özmandıracı
Dış İlişkiler: Dorukhan Acar, Okan Böke, İlber Aydemir, Banu Vahapoğlu Akgün
Stadyum ve Taraftar: Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, Okan Böke
Spor Okulları ve Dernekler: Özgür Savaş Özüdoğru, Mahmut Recevik
Gayrımenkul Komitesi: Erol Özmandıracı, Kaan Kançal, Ömer Cansever
Pazarlama Komitesi: Metin Karakaya, Kaan Kançal, Özgür Savaş Özüdoğru, Dorukhan Acar, Erol Özmandıracı
Galatasaray İşbirliği Kurulu: Dilek Kutlu, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Özgür Savaş Özüdoğru
- 5.6.2018 22:41
- Güncelleme: 5.6.2018 22:42
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
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