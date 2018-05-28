Lazio'dan Muslera itirafı! – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Lazio'dan Muslera itirafı!

    Lazio'dan Muslera itirafı!

    Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, 'ın Uruguaylı kalecisiyle ilgili "'yla sözleşme uzatma konusunda anlaşmıştık ancak o daha sonra vazgeçti" ifadelerini kullandı.

    İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da sportif direktör Igli Tare, eski file bekçileri ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

    Tare, Muslera'yla sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlamalarına rağmen Uruguaylı file bekçisinin bundan vazgeçerek 'a imza attığını söyledi.

    Tecrübeli eldiven Fernando Muslera, 7 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyor. ()

    1. 28.5.2018 10:46
    2. Güncelleme: 28.5.2018 11:14
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