Lazio'dan Muslera itirafı!
Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisiyle ilgili "Fernando Muslera'yla sözleşme uzatma konusunda anlaşmıştık ancak o daha sonra vazgeçti" ifadelerini kullandı.
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da sportif direktör Igli Tare, eski file bekçileri Fernando Muslera ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Tare, Muslera'yla sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlamalarına rağmen Uruguaylı file bekçisinin bundan vazgeçerek Galatasaray'a imza attığını söyledi.
Tecrübeli eldiven Fernando Muslera, 7 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyor. (Yeni Şafak)
- 28.5.2018 10:46
- Güncelleme: 28.5.2018 11:14
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