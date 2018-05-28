Lazio'dan Muslera itirafı!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da sportif direktör Igli Tare, eski file bekçileri Fernando Muslera ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Tare, Muslera'yla sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlamalarına rağmen Uruguaylı file bekçisinin bundan vazgeçerek Galatasaray'a imza attığını söyledi.

Tecrübeli eldiven Fernando Muslera, 7 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyor. (Yeni Şafak)