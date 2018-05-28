Fatih Terim yeni sezon raporunu Cengiz'e sunuyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    İşte 'ın yol haritası

    İşte <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın yol haritası

    Terim, genel kuruldan zaferle ayrılan başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Abdurrahim Albayrak'la hafta içinde bir araya gelerek, gelecek sezon için hazırladığı raporu sunacak. Tecrübeli çalıştırıcı, UEFA'nın Finansal Fair Play incelemesine tabi tuttuğu sarı kırmızılı kulüp hakkındaki kararını henüz açıklamadığı için yeni sezon planlamasında 3 farklı senaryoya yer verdi. Raporun detayları şöyle:

    1. 28.5.2018 09:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte 'ın yol haritası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN