İşte Galatasaray'ın yol haritası
Terim, genel kuruldan zaferle ayrılan başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Abdurrahim Albayrak'la hafta içinde bir araya gelerek, gelecek sezon için hazırladığı raporu sunacak. Tecrübeli çalıştırıcı, UEFA'nın Finansal Fair Play incelemesine tabi tuttuğu sarı kırmızılı kulüp hakkındaki kararını henüz açıklamadığı için yeni sezon planlamasında 3 farklı senaryoya yer verdi. Raporun detayları şöyle:
- 28.5.2018 09:09
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F.Bahçe'de Danilo Barbosa sürprizi!
Toplam 1
Yorum
yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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Aykut Kocaman istifa etmiyor!
Toplam 2
Yorum
TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
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Beşiktaş satış rekorları kırıyor
Toplam 3
Yorum
wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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