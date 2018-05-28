Terim, genel kuruldan zaferle ayrılan başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Abdurrahim Albayrak'la hafta içinde bir araya gelerek, gelecek sezon için hazırladığı raporu sunacak. Tecrübeli çalıştırıcı, UEFA'nın Finansal Fair Play incelemesine tabi tuttuğu sarı kırmızılı kulüp hakkındaki kararını henüz açıklamadığı için yeni sezon planlamasında 3 farklı senaryoya yer verdi. Raporun detayları şöyle: