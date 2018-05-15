Levent Tüzemen: "G.Saray bırakmaz"
Yılmaz Şenol sordu, Levent Tüzemen cevapladı: "Göztepe bu sezon her maçta gücünün yettiği kadar mücadele etti. Ama hedefi kalmayan futbolcuları motive edemezsiniz. G.Saraylı oyuncular 90 dakika sonrası şampiyonluğu kucaklayacağını biliyor. Başta Muslera herkes dikkatli olacaktır."
Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra 5'inciliği kovalayan takımların Avrupa hayalleri kayboldu. Bu saatten sonra futbolcuları belirli bir hedefe motive edemezsiniz.
Ligde düşme tehlikesi yaşamayan ve Avrupa trenini kaçıran tüm takımlar bir an önce "Lig bitsin tatile gidelim"moduna girdi.
Sözlerimden kimse "Göztepe, Galatasaray maçına asılmayacak" anlamını çıkarmasın.
Çünkü bu sezon lige çıkan Göztepe her maçta gücünün ve kalitesinin yettiği kadar mücadele etti.
Rakipler baskı yapmış
Galatasaray adına kolay bir 90 dakika olmayacak. Ancak Terim'in öğrencileri önlerindeki bir 90 dakikadan sonra şampiyonluğu kucaklayacaklarını biliyorlar.
Başta Muslera olmak üzere her oyuncu dikkatli, sabırlı ve mücadele gücü yüksek bir oyun sergileyecektir.
Galatasaray'da cezalı oyuncu yok. Terim kazanan takımları kolay kolay bozmaz. Feghouli'nin ilk 11'e döneceğini hesaplarsak Galatasaray, Göztepe karşısına ideal kadrosuyla çıkacaktır.
Keşke böylesine önemli bir maç Atatürk Stadı'nda oynansaydı ve Göztepe-Galatasaray mücadelesini 70 bin kişi izleseydi.
Ayrıca Göztepe de ciddi bir tribün geliri elde ederdi.
Duydum ki başta Başakşehir ve Fenerbahçe tarafı maçın Atatürk Stadı'na alınmaması için baskı kurmuşlar. Hatırlatayım Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı oynarken tribünde sadece kendi taraftarları vardı. Çünkü Göztepe play-off'ta Eskişehir ile oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeni ile 2 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Göztepe taraftarı Bornova'daki butik statta ciddi bir tribün baskısı yaratıyor. Başakşehir ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın da bu baskıyı hissetmesi için Göztepe-Galatasaray maçının 70 bin kişilik stada alınmaması için yoğun bir lobi oluşturmuş.
Galatasaray taraftarı maçı İstanbul'da TT Stadı'nda dev ekrandan izlemek istiyor. Sizce nasıl olur?
Galatasaray taraftarının talebini mantıklı buluyorum. İzmir'deki final maçını izleme şansı olmayanlar için Galatasaray Yönetimi bu talebi düşünebilir. Bir uyarım var; TT Stadı'na passolig ve kombine sahibi olan taraftarlar gelmelidir.
Çünkü herkesi almaya kalkarsanız stadı kontrol edemezsiniz ve her türlü provokasyonla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Dev ekran tehlikeli!
Yönetim şampiyonluk halinde pazar günü mutlaka statta bir tören yapmayı planlıyordur ve taraftarın Göztepe maçını tribünde dev ekranda izlemesine sıcak bakmayabilir. Ayrıca Göztepe maçını izlerken güvenlik önlemi de almak gerekir.
Bu güvenli ortam sadece özel güvenliklerle sağlanamayabilir. Belki de valilik ve emniyet güvenlik açısından izin vermeyebilir.
İşin maddi boyutunu da düşünmek gerekir.
Galatasaray Kongre Üyeleri seçimde şampiyonluk ile orantılı bir başkan seçer mi?
Bunu hiç görmedim. Mustafa Cengiz, Galatasaray şampiyon olursa başkan olarak tarihe geçecek. Çünkü o kupayı kendisi de havaya kaldıracak.
Fatih Terim camianın seçim havasına girip takımın olumsuz etkilenmemesi için müthiş tecrübesiyle ve aklıyla en kritik zamanda "konsantrasyon" twitini atarak camiadaki olası seçim tartışmalarının önüne duvar ördü.
Dört başkan adayı da sessiz ve derinden çalışıyor. Hatta takımın etkilenmemesi için fısıldaşarak konuşuyor. Dört ayrı yönetim listesinde de önemli isimler var.
Kimler kaybederse Galatasaray kaybedecek. Keşke Galatasaray'ın akil insanları ortak bir akıl üretip Galatasaray için güçlü bir yönetim kurma adına dört listeden güçlü tek bir liste kurabilseler. Ben bu yarışın mevcut listelere baktığımda Mustafa Cengiz ile Dursun Özbek arasında geçeceğini düşünüyorum.
Bafetimbi Gomis rekoru kırabilecek mi?
Fransız golcü kaçırdığı penaltıları gole çevirseydi Alex'in rekorunu eline geçirmişti. Gomis, Galatasaray'a geldiğinde "30 golden aşağısını atmaz" demiştim.
Penaltıları kaçırmasaydı benim düşüncem gerçekleşecekti. Şunu söyleyebilirim; Gomis iyi bir golcü ama kötü bir penaltıcı. Çünkü penaltı atarken kaleciye değil topa bakıyor.
Antrenmanda fazlasıyla penaltı çalışması yaptığını öğrendim.
Eğer Gomis, Fenerbahçeli Giuliano ve Trabzonsporlu Burak gibi topa değil kaleciye bakıp vuruşu yapabilseydi o penaltıları asla kaçırmazdı.
Ayrıca Galatasaray'da forma giydiği günden itibaren attığı penaltıları gole çeviren bir kaptan Selçuk var. Selçuk en azından Gomis'in penaltı vuruşlarını geliştirmesine antrenmanlarda destek olmalı. Çünkü penaltıda topa bakarak vuruş yapmak ile kaleciye bakıp topa vurmak arasında ciddi bir fark var.
Göztepe maçında penaltı olursa Gomis atmalı mı?
Galatasaray, Göztepe maçında rahat sbir skor elde eder ve bir penaltı kazanırsa Gomis topun başına geçebilir. Ama skor avantajı olmadan kazanılacak olası bir penaltıda o atışı Gomis yapmamalıdır.
- 15.5.2018
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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