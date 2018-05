Levent Tüzemen: "G.Saray bırakmaz"

Rakipler baskı yapmış

'nı kazandıktan sonra 5'inciliğikovalayan takımlarınhayalleri kayboldu. Bu saattensonra futbolcuları belirli birhedefe motive edemezsiniz.Ligde düşme tehlikesi yaşamayan vetrenini kaçıran tüm takımlar bir an öncemoduna girdi.Sözlerimden kimseanlamını çıkarmasın.Çünkü bu sezon lige çıkan Göztepe her maçta gücünün ve kalitesinin yettiği kadar mücadele etti.adına kolay bir 90 dakika olmayacak. Ancak'in öğrencileri önlerindeki bir 90 dakikadan sonra şampiyonluğu kucaklayacaklarını biliyorlar.Baştaolmak üzere her oyuncu dikkatli, sabırlı ve mücadele gücü yüksek bir oyun sergileyecektir. Galatasaray 'da cezalı oyuncu yok. Terim kazanan takımları kolay kolay bozmaz.'nin ilk 11'e döneceğini hesaplarsakkarşısına ideal kadrosuyla çıkacaktır.Keşke böylesine önemli bir maç'nda oynansaydı vemücadelesini 70 bin kişi izleseydi.Ayrıcade ciddi bir tribün geliri elde ederdi.Duydum ki baştavetarafımaçın'naalınmaması içinbaskı kurmuşlar. Hatırlatayım'de'ye karşıoynarken tribünde sadecekendi taraftarları vardı. Çünküplay-off'taileoynadığı maçta yaşanan olaylarnedeni ile 2 maç seyircisiz oynamacezası almıştı.taraftarı'daki butik statta ciddibir tribün baskısı yaratıyor.veda bu baskıyı hissetmesiiçinmaçının70 bin kişilik stada alınmamasıiçin yoğun bir lobi oluşturmuş.Galatasaray taraftarının talebini mantıklı buluyorum. İzmir 'deki final maçını izleme şansı olmayanlar için Galatasaray Yönetimi bu talebi düşünebilir. Bir uyarım var; TT Stadı'na passolig ve kombine sahibi olan taraftarlar gelmelidir.Çünkü herkesi almaya kalkarsanız stadı kontrol edemezsiniz ve her türlü provokasyonla karşı karşıya kalabilirsiniz.Yönetim şampiyonluk halinde pazar günü mutlaka statta bir tören yapmayı planlıyordur ve taraftarın Göztepe maçını tribünde dev ekranda izlemesine sıcak bakmayabilir. Ayrıca Göztepe maçını izlerken güvenlik önlemi de almak gerekir.Bu güvenli ortam sadece özel güvenliklerle sağlanamayabilir. Belki de valilik ve emniyet güvenlik açısından izin vermeyebilir.İşin maddi boyutunu da düşünmek gerekir.Bunu hiç görmedim.şampiyonolursa başkan olarak tarihegeçecek. Çünkü o kupayıkendisi de havaya kaldıracak.camianın seçim havasına girip takımın olumsuz etkilenmemesi için müthiş tecrübesiyle ve aklıyla en kritik zamandatwitini atarak camiadaki olası seçim tartışmalarının önüne duvar ördü.Dört başkan adayı da sessiz ve derinden çalışıyor. Hatta takımın etkilenmemesi için fısıldaşarak konuşuyor. Dört ayrı yönetim listesinde de önemli isimler var.Kimler kaybedersekaybedecek. Keşke'ın akil insanlarıortak bir akılüretipiçin güçlü bir yönetimkurma adına dört listedengüçlü tek bir listekurabilseler. Ben bu yarışınmevcut listelere baktığımdailearasında geçeceğini düşünüyorum.Fransız golcü kaçırdığı penaltıları gole çevirseydi'in rekorunu eline geçirmişti.'a geldiğindedemiştim.Penaltıları kaçırmasaydı benim düşüncem gerçekleşecekti. Şunu söyleyebilirim;iyi bir golcü ama kötü bir penaltıcı. Çünkü penaltı atarken kaleciye değil topa bakıyor.Antrenmanda fazlasıyla penaltı çalışması yaptığını öğrendim.Eğer, Fenerbahçelive Trabzonsporlugibitopa değil kaleciye bakıp vuruşuyapabilseydi o penaltıları asla kaçırmazdı.Ayrıca'da forma giydiği günden itibaren attığı penaltıları gole çeviren bir kaptanvar.en azından'in penaltı vuruşlarını geliştirmesine antrenmanlarda destek olmalı. Çünkü penaltıda topa bakarak vuruş yapmak ile kaleciye bakıp topa vurmak arasında ciddi bir fark var.Galatasaray, Göztepe maçında rahat sbir skor elde eder ve bir penaltı kazanırsa Gomis topun başına geçebilir. Ama skor avantajı olmadan kazanılacak olası bir penaltıda o atışı Gomis yapmamalıdır.