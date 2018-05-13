Şampiyonluk şölen'i İzmir'de! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    şölen'i 'de!

    <a href="/index/sampiyonluk?id=411e9484-c604-4ca8-a4dd-577031453f2e" class="" rel="tag">Şampiyonluk</a> şölen'i <a href="/index/izmir?id=3b21b2ed-625f-4158-b6b2-28ff603d6078" class="" rel="tag">İzmir</a>'de!

    Malatya’yı deviren sarı-kırmızılılar, için artık gün sayıyor... Aslan, ’deki maçında 1 puan alırsa 2017-18 sezonunun şampiyonu olacak

    'u 2-0 mağlup ederek puanını 72'ye çıkartan G.Saray, için geri sayıma geçti... Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı tribünler takımlarını "Şampiyon" tezahüratlarıyla uğurlarken, G.Saray'ın mutlu sona ulaşması için önünde sadece 90 d akika kaldı... Önümüzdeki hafta deplasmanda 'ye konuk olacak sarı-kırmızılılar, bu maçtan 1 puan alması halinde 2017-18 sezonunun şampiyonu olacak.

    SAHA İÇİNDE KUTLADILAR
    SARI-kırmızılı futbolcu lar karşılaşmanın ardından adeta kutlamasının provasını yaptılar. Hakemin bitiş düdüğüyle saha içinde sarmaş dolaş olan futbolcular, ardından tribünlere giderek coşkularını taraftarlarla paylaştılar. Tribünlerden alınan büyük G.Saray bayrağını sahaya indiren futbolcular, 'in önderliğinde taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşadılar
    Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaraylı taraftarlar sarı-kırmızılı kafileyi Florya'da meşaleler yakarak tezahüratlarla karşıladı.?
    1. 13.5.2018 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    şölen'i 'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN