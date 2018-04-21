Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti

    Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti

    'in 30. haftasında , deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti.

    'in 30. haftasında Aytemiz sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Fernandes ve 60. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Sarı-kırmızılılara galibiyetini getiren golleri 4. dakikada , 16. dakikada Giorgos Tzavellas (KK) ve 82. dakikada attı.

    KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

    5. dakikada Galatasaray öne geçti. Gomis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues, rakibini geçerek kaleye şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz'dan seken meşin yuvarlağı takip eden Gomis, topu ağlarla buluşturdu: 0-1

    17. dakikada Galatasaray, Tzavellas'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 'nun pasında sağ kanatta Mariano, ceza sahasına ortasını yaptı. Kademeye girmeye çalışan Tzavellas'ın dokunuşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

    22. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Junior Fernandes'in rakiplerini çalımlayarak ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak Muslera'nın solundan filelerle buluştu: 1-2

    43. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşu kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında topla buluşan Feghouli, meşin yuvarlağı Gomis'e doğru gönderdi. Gomis'in kafa vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    Ayrıntılar geliyor...

    1. 21.4.2018 20:57
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