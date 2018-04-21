Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada Fernandes ve 60. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Sarı-kırmızılılara galibiyetini getiren golleri 4. dakikada Gomis, 16. dakikada Giorgos Tzavellas (KK) ve 82. dakikada Sinan Gümüş attı.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
5. dakikada Galatasaray öne geçti. Gomis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues, rakibini geçerek kaleye şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz'dan seken meşin yuvarlağı takip eden Gomis, topu ağlarla buluşturdu: 0-1
17. dakikada Galatasaray, Tzavellas'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Fernando'nun pasında sağ kanatta Mariano, ceza sahasına ortasını yaptı. Kademeye girmeye çalışan Tzavellas'ın dokunuşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2
22. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Junior Fernandes'in rakiplerini çalımlayarak ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak Muslera'nın solundan filelerle buluştu: 1-2
43. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşu Belhanda kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında topla buluşan Feghouli, meşin yuvarlağı Gomis'e doğru gönderdi. Gomis'in kafa vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Ayrıntılar geliyor...
- 21.4.2018 20:57
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
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Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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