Galatasaray'a dev sponsor! – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    'a dev sponsor!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a dev sponsor!

    için önceki gün 'ı ziyaret eden Çinli işadamlarıyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

    için önceki gün 'ı ziyaret eden Çinli işadamlarıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. bankalarından , potadaki sponsor Odeabank'ın yerini alacak. Odeabank'tan 3 yılda 8.5 milyon euro alan 'ın, ile gelecek sezondan itibaren geçerli sayılacak anlaşmayla elde edeceği gelir belirlendi. Aslan, 3 yıl için 12 milyon euro kazanacak.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:51
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