Galatasaray'da Florya arazisinin ihalesi yapıldı! İşte kazanılacak ücret...
Galatasaray'ın merakla beklenen Florya arsasının kazananı Öz Er-ka İnşaat oldu. Satış toplam geliri 2 milyar 250 milyon lira olarak teklif edildi. Şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin TL taahhüt edildi. Bu gelirden Galatasaray'a düşecek pay yaklaşık 238 milyon TL. Galatasaray geçtiğimiz aylarda yapılan Riva ihalesinden de 761.6 milyon TL gelir elde edecek.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:06
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Emre Mor seneye Süper Lig'de
Toplam 12
Yorum
objektif_yorum Beşiktaş kiralar, parlatır ve opsiyonu kullanmaz. Her zaman ki hikaye.
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Emre Mor seneye Süper Lig'de
Toplam 12
Yorum
tarafsız_bölge yaramaz.
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Trabzonspor, taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
Cem Tövbe tövbe. Taktik ve Rıza hoca.. Herhalde Burak oynamayacak. Yoksa taktik belliydi."Topu alan Buraka uzun top"..
Galatasaray'da Florya arazisinin ihalesi yapıldı! İşte kazanılacak ücret... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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