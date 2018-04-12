Galatasaray'da Florya arazisinin ihalesi yapıldı! İşte kazanılacak ücret... – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'da Florya arazisinin ihalesi yapıldı! İşte kazanılacak ücret...

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Florya arazisinin ihalesi yapıldı! İşte kazanılacak ücret...

    Galatasaray'ın merakla beklenen Florya arsasının kazananı Öz Er-ka İnşaat oldu. Satış toplam geliri 2 milyar 250 milyon lira olarak teklif edildi. Şirket payı olarak ise 832 milyon 500 bin TL taahhüt edildi. Bu gelirden Galatasaray'a düşecek pay yaklaşık 238 milyon TL. Galatasaray geçtiğimiz aylarda yapılan Riva ihalesinden de 761.6 milyon TL gelir elde edecek.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:06
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