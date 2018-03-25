Ayhan Akman'dan Tudor itirafı! – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    'dan itirafı!

    <a href="/index/ayhan-akman?id=fd9d0e63-acad-4e15-9ff3-56e74ceaa3c1" class="" rel="tag">Ayhan Akman</a>'dan <a href="/index/tudor?id=c581e61d-627f-43a8-abc5-e46e04560998" class="" rel="tag">Tudor</a> itirafı!

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sezonun ilk 16 karşılaşmasında Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor'un yardımcılığını yapan Ayhan Akman, A Spor'a verdiği röportajda Galatasaray'da geçirdiği günlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:57
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