Evren Göz G.Saray'da!
Galatasaray muhabiri olarak görev yapan Evren Göz, NTV Spor’dan ayrılmasının ardından Galatasaray Spor Kulübü Basın Genel Koordinatörlüğü görevine getirildi.
Kapatılan NTV Spor'dan ayrılan muhabir Evren Göz, Galatasaray'da önemli bir göreve getirildi. Sarı-kırmızılı kulübün medya direktörlüğüne getirilen Evren Göz, haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Evren Göz, transfer haberi verdiği günlere gönderme yaparak "Evren Göz Galatasaray'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak Galatasaray'dan da resmi bir açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü Basın Genel Koordinatörlüğü görevine Evren Göz getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü"
GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Konuyla ilgili olarak Galatasaray'dan da resmi bir açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü Basın Genel Koordinatörlüğü görevine Evren Göz getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü"
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:21
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