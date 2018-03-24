Evren Göz G.Saray'da! – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    G.Saray'da!

    <a href="/index/evren-goz?id=9722b511-3e65-412c-ac27-5d13f49493cf" class="" rel="tag">Evren Göz</a> G.Saray'da!

    muhabiri olarak görev yapan , Spor’dan ayrılmasının ardından Spor Kulübü Basın Genel Koordinatörlüğü görevine getirildi.

    Kapatılan Spor'dan ayrılan muhabir , 'da önemli bir göreve getirildi. Sarı-kırmızılı kulübün medya direktörlüğüne getirilen , haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Evren Göz, transfer haberi verdiği günlere gönderme yaparak "Evren Göz 'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.





    GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA
    Konuyla ilgili olarak Galatasaray'dan da bir açıklama geldi. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Galatasaray Spor Kulübü Basın Genel Koordinatörlüğü görevine Evren Göz getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.

    Galatasaray Spor Kulübü"
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:21
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