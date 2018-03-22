Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Galatasaray'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken, forvet hattına düşünülen sürpriz bir isim de ortaya çıktı.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:20
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Nerede o eski Kadıköy
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Taraftarlar sahada ki ruhsuz yan ve geri pas oyununu görmek istemedikleri için statta gitmiyorlar , bu kadar basit.
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Nerede o eski Kadıköy
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Taraftarlar sahada ki ruhsuz yan ve geri pas oyununu görmek istemedikleri için statta gitmiyorlar , bu kadar basit.
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 4
Yorum
team system Clup Bruggenin hocası demekki futbolcudan Şenol Hoca kadar anlamıyormuş Mitrovici alıp değerlendirecek ne bulduysa değilmi Şenol hoca ?
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