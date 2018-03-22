Terim İspanyol gol makinesinin peşinde – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Terim İspanyol gol makinesinin peşinde

    Terim İspanyol gol makinesinin peşinde

    Galatasaray'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken, forvet hattına düşünülen sürpriz bir isim de ortaya çıktı.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:20
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