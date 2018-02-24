G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Eren ve Donk...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dün akşam Bursaspor'a karşı ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde yapılan idmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra dörde dört ve iki jokerli kontrol pas oyunu, ardından da beşe beş tek pas oyunu oynandı. Devam eden bölümde dar alan oyunları (ikiye iki, üçe üç, dörde dört, beşe beş) üzerinde duruldu. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



EREN VE DONK'UN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Dün oynanan Bursaspor maçından sonra sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinin ardından sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde kontüzyon (ezilme) tespit edilen oyuncumuz Eren Derdiyok'un tedavisine başlanmıştır. Ryan Donk'un Bursaspor karşılaşması sonrası sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkik ve muayenesinin ardından sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan ilk müdahalesinden sonra taburcu olan oyuncumuzun tedavisine ve takibine başlanmıştır.'' denildi.

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.