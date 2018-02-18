Galatasaraylı Gomis neden bayıldı?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi.



GOMIS KORKUTTU

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa maçının 7. dakikasında baygınlık geçirdi. Sağlık görevlileri sedyeyle birlikte sahaya girdikten kısa süre sonra Gomis kendine geldi. Fransız golcü, 10. dakikada oyuna tekrar dahil oldu.







GOMIS NEDEN BAYILIYOR?

Gomis'in Kasımpaşa maçında neden bayıldığı henüz netlik kazanmadı ancak Vazovagal Senkop nedeniyle bayılmış olma ihtimali bulunuyor.

Vazovagal Senkop hastalığı yüzünden daha öncede müsabakalarda ve antrenmanlarda baygınlık geçiren Gomis, Galatasaraylıları korkuttu. Gomis, daha önce 2009'da Fransa Milli Takımı idmanında ve 2015'te Swansea forması giyerken Tottenham karşılaşmasının 7. dakikasında fenalık geçirmişti.



Vazovagal Senkop nedir?

Senkop olarak da adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa bilinç ve duruş kaybıdır. Birçok farklı durum bayılmaya neden olabilir. Bunlar, düzensiz kalp atışı, nöbetler, panik veya anksiyete atakları, düşük kan şekeri (hipoglisemi), anemi (oksijen taşıyan sağlıklı hücrelerin azalması) ve sinir sisteminin tansiyonu düzenleyişindeki sorunlardır. Bazı bayılma türlerinin aileden geçtiği düşünülüyor. Bayılma, belirli bir sağlık sorununun işareti olabilir, ancak bazen sağlıklı bireylerde de olur. Bayılma sırasında düşmeden kaynaklanan ciddi yaralanmalar,yaşlılar için bir sorundur. Çoğu çok kısa sürer. Bayılan kişi tam bilincine genellikle birkaç dakika içinde kavuşur.