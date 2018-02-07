Necati Ateş Terim'in ekibine katıldı
Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Necati Ateş, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yeni ekibine katıldı.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:47
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Yıldırım'dan Koç gibi liste
Toplam 17
Yorum
beşiktaşlı kardesim en cok ben ıstıyorum ali koçun gelmesini.şöyle kıran kırana bir derbi izlemek istiyorum karanlık ellerin olmadığı
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Şenol Güneş’e ayakkabılı protesto!
Toplam 10
Yorum
asdasdasdasd durduk yere söylemedi zaten. edepsizlik yapan gb sözüm ona hocasinin laflarina yönelik söyledi. senden ögrenecek hali yok senol hocanin.
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Eyvah! Gomis de gidiyor
Toplam 15
Yorum
mallar yaw arkadas bu millet ne baskan olma sevdalisi cikti.fenerbahce taraftarimidir nedir bu cengiz.once takimi bisampiyon yapsin.ondan sonra sat
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