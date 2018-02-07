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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Necati Ateş Terim'in ekibine katıldı

    Necati Ateş Terim'in ekibine katıldı

    Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Necati Ateş, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yeni ekibine katıldı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:47
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