Cimbom almadı, Premier Lig'e gitti
Slaven Bilic'in eski takımı West Ham United, Nagatomo'yu kadrosuna katmadan önce Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen ve bonservisi elinde bulunan Patrice Evra'yı kadrosuna kattı
Galatasaray'ın devre arası transfer listesinde yer alan Patrice Evra, İngiltere Premier Lig ekibiyle anlaşmaya vardı. Marsilya'da taraftara attığı tekme nedeniyle 6 ay UEFA organizasyonlarına katılım yasağı alan Patrice Evra, West Ham United'a imza attı.
West Ham United'ın sol beki Arthur Masuaku'nun 6 maç ceza alaması sebebiyle Patrice Evra'yı kadrosuna kattığı öğrenildi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:37
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'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'
Toplam 2
Yorum
taraftar Öedeme yapılacak mı değil , alacakları ödenecek mi ? Biraz TÜRKÇE, lütfen.
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'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'
Toplam 2
Yorum
gs>fotomaç gs düşmanlığınızla yakında dibi boylayacaksınız kimse okumayacak sizi
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Kriz büyüyor
Toplam 34
Yorum
3 Temmuz=15 Temmuz Söylediğin, ortada duran apaçık bi gerçek.. Ama işte, onlar "gözleri var, görmezler."
Cimbom almadı, Premier Lig'e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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