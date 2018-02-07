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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Cimbom almadı, 'e gitti

    Cimbom almadı, Premier Lig'e gitti

    'in eski takımı , Nagatomo'yu kadrosuna katmadan önce 'ın ilgilendiği iddia edilen ve bonservisi elinde bulunan 'yı kadrosuna kattı

    'ın devre arası listesinde yer alan , ekibiyle anlaşmaya vardı. Marsilya'da taraftara attığı tekme nedeniyle 6 ay UEFA organizasyonlarına katılım yasağı alan Patrice Evra, 'a imza attı.

    West Ham United'ın sol beki Arthur Masuaku'nun 6 maç ceza alaması sebebiyle Patrice Evra'yı kadrosuna kattığı öğrenildi.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:37
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