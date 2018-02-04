1 puan bizi kesmez!

Kupada Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan ve yeniden lige dönen Galatasaray, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktığı 3 lig maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sivas'ta bu seriyi devam ettirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte, zorlu karşılaşma öncesi gözler Başakşehir-Atiker Konyaspor maçında olacak. Saat 16.00'daki maçta Başakşehir puan kaybetmesi halinde Galatasaray'a liderlik yolu açılacak. Cimbom'da sakat olan Fernando dışında eksik bulunmuyor. Sivass por maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan Terim, "Bundan sonra deplasmanda alınan 1 puan iyidir" sınırını geçtiklerini anlattı. Puan kaybedenin yarışın dışında kalacağını ifade eden tecrübeli hoca, "Her maç kritik. Galibiyet için Konya maçındaki futbolun üzerine çıkmanızı bekliyorum" dedi.



Son iki maçında Akhisar ile berabere kalan, Yeni Malatya'ya yenilen Sivasspor, bu sezon aldığı 8 galibiyetten 5'ine kendi evinde ulaştı.



Savaş Çorlu