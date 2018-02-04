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    04 Şubat 2018, Pazar
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    1 puan bizi kesmez!

    1 puan bizi kesmez!

    Oyuncularından galibiyet isteyen Terim, “Deplasmanda alınan 1 puan iyidir, sınırını geçtik. Puan kaybedenin yarışın dışında kalacağı bir dönemdeyiz” dedi

    Kupada ile 2-2 berabere kalan ve yeniden lige dönen , bugün deplasmanda Demir Grup 'la karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Teknik direktör yönetiminde çıktığı 3 lig maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sivas'ta bu seriyi devam ettirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte, zorlu karşılaşma öncesi gözler -Atiker Konyaspor maçında olacak. Saat 16.00'daki maçta Başakşehir puan kaybetmesi halinde Galatasaray'a liderlik yolu açılacak. Cimbom'da sakat olan dışında eksik bulunmuyor. Sivass por maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan Terim, "Bundan sonra deplasmanda alınan 1 puan iyidir" sınırını geçtiklerini anlattı. Puan kaybedenin yarışın dışında kalacağını ifade eden tecrübeli hoca, "Her maç kritik. Galibiyet için Konya maçındaki futbolun üzerine çıkmanızı bekliyorum" dedi.

    Son iki maçında Akhisar ile berabere kalan, Yeni 'ya yenilen Sivasspor, bu sezon aldığı 8 galibiyetten 5'ine kendi evinde ulaştı.

    Savaş Çorlu

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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