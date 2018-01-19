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    19 Ocak 2018, Cuma
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    : beni istiyor

    Rezan Çorlu: Galatasaray beni istiyor
    Galatasaray'ın İtalya'nın Roma U19 takımında forma giyen Danimarka doğumlu Rezan Çorlu ile ilgilendiği ortaya çıktı. Genç oyuncu yaptığı bir röportajda Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında kendisi ile ilgilendiğini belirtti. Danimarka basınına konuşan 20 yaşındaki sağ kanat, sarı-kırmızılı ekibin ilgisinden mutlu olduğunu söyledi.

    600 bin Euro ödedi
    2017 yılında Danimarka'nın Bröndby takımından Roma'ya geleceğe dönük yatırım olarak transfer edilen Rezan için İtalyan ekibi 600 bin euro ödedi. 'nun Roma takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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