Rezan Çorlu: Galatasaray beni istiyor
600 bin Euro ödedi
2017 yılında Danimarka'nın Bröndby takımından Roma'ya geleceğe dönük yatırım olarak transfer edilen Rezan için İtalyan ekibi 600 bin euro ödedi. Rezan Çorlu'nun Roma takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:15
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
FUTBOL USA AYSAL GELDI GS 2 SENE SAMPIYON OLDU SAMPIYON TAKIM BIRAKTI SOMURUCU DURSUN 3 SENEDIR SEN YAPTIN ONDAN BAHSET.GS BITIRDIN.
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Domagoj Vida'ya lisans şoku
Toplam 8
Yorum
gs sanki türkiyede vida yoktu
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Dursun Özbek'ten Ünal Aysal'a gönderme
Toplam 3
Yorum
HIRSIZLAR, YERLERI SATALIM BORC SIFIRLICAM DEDI OYLARI KAPTI 400 MILYONLUK BORC 2.5MILYAR OLDU 50 TRANSFER AVRUPADA TURKIYEDE SPOR BASARISI YOK,YUZ YOK
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