ÖNCE O FUTBOLCULARI ELEŞTİRMİŞTİ

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşısında aldığı 5-1'lik yenilginin ardından yaptığı açıklamada Tudor, "İlk 11'den 4-5 isim beklediğimiz performansı gösteremedi" ifadelerini kullanmış ve bu açıklama futbolcular arasında tepkiye neden olmuştu.

EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇINDA DA AYNI ŞEYİ YAPTI

Hırvat teknik adam, 2-1 kaybettikleri Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından da yine aynı şeyi yapmış ve bu kez "Kazanınca futbolcular, kaybedince Tudor diyorsunuz" açıklamasıyla bardağı taşırmıştı.

GİDİNCE 'ARKASINDAN' KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Alınan sonuçlar, şampiyonluğa ulaşılamayacağı düşüncesi, taraftar ve camianın tepkisinin ardından ise Tudor'la yollar ayrılmış, Fatih Terim takımın başına getirilmişti. Bu gelişmeden sonra takımdaki futbolcular eski teknik direktörleri hakkında üst üste açıklamalar yapmaya başladı.







DE JONG: "ALTI AY OYNAMADIM VE SEBEBİ TUDOR'DU"

Galatasaray ile bağlarını kopararak kaiyerinde ikinci kez Bundesliga'nın yolunun tutan Nigel De Jong, yeni takımı Mainz'da verdiği ilk röportajda Igor Tudor'a yüklendi. Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada: "Ben daha çok iç sesiyle konuşanlardanım. Futbolda bazen çenenizi kapalı tutmak iyidir, ancak bunu her zaman yapabilen türden biri değilim. Galatasaray'da altı ay oynamadım ve bunun sebebi de Igor Tudor ile yaşadığım problemdi." ifadelerini kullandı.







YASİN ÖZTEKİN: "TUDOR'LA İLETİŞİM KURAMADIM"

Sarı-kırmızılı oyuncu Yasin Öztekin ise, eski teknik direktörler Igor Tudor ile iletişim kurmayı başaramadıklarını söyledi. Sarı-kırmızılı oyuncu, "Fatih hocayla 2 günde konuştuğum kadar, Tudor'la iletişim kuramadım. 13 hafta oynamadıktan sonra Alanya maçına 11'de başladım ve haftanın oyuncusu seçildim. Buna rağmen beni ertesi maç oynatmadı" dedi.







SİNAN GÜMÜŞ: "TUDOR'LA GEREKSİZ PUANLAR KAYBETTİK"

Genç oyuncu Sinan Gümüş de eski hocası Tudor'u eleştirerek, "Birkaç yanlış oyunla gereksiz puan kaybettik." dedi ve şunları söyledi:

"Fatih Hoca bambaşka, takıma neşe getirdi. Hasan Şaş Hoca, Ümit Davala Hoca bayağı etkiliyor bizi, neşeliler. Galatasaray'da her şey iyi gidiyor. Eski hocayla ilgili çok konuşmak istemiyorum ama iletişim problemimiz vardı. Sıkıntılar yaşadık. Birkaç yanlış oyunla gereksiz puan kaybettik yoksa daha iyi durumda olurduk."







LINNES: "SEZONA İYİ BAŞLAMIŞTIK..."

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, eski hocası Igor Tudor'u 'sistem' konusunda eleştirdi ve "Sezona iyi başlamıştık ve oynadığımız bir şablon vardı. Eski hocamızla rakipleri daha fazla göz önünde bulundurarak sistem değişikliğine gittik, bunu yapmamalıydık lige iyi başlamıştık ve bu değişiklikler bizi etkiledi. Umarım şimdi sistemimizle devam ederiz" açıklaması yaptı.







DENAYER: "SÜREKLİ DEĞİŞİKLİK BİZİ ZORLUYORDU"

Galatasaray'ın savunma oyuncularından Jason Denayer, takımının kamp yaptığı Antalya'nın Belek beldesinde bulunan tesislerde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burada Tudor'la ilgili de açıklama yapan Belçikalı oyuncu, "Igor Tudor'un dizilişi her maçta değiştirmesi, sizi nasıl etkiliyordu" sorusuna, "Zordu, bu kadar kısa zamanda sürekli değişiklik yapmak bizi zorluyordu. Kısa sürede yapılan bu değişikliklerden dolayı sahada adaptasyon problemi yaşıyorduk" cevabını verdi.







ESKİ FUTBOLCUSU BERBATOV DA KONUŞMUŞTU!

Igor Tudor'un, Türkiye'ye gelmeden önce çalıştırdığı Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen Berbatov da, eski hocası hakkında olumsuz açıklamalarda bulunmuştu. Bulgar yıldız, ESPN'e verdiği röportajda "O dönem İngiltere'ye geri dönmek istemiştim. Ancak takımına tutkuyla bağlı olan PAOK'un sahibi sürekli menajerimi arıyordu. Ben de kabul ettim. Ancak PAOK'ta Tudor gibi bir sorun vardı. Çünkü hem antrenmanlarda, hem de maçlarda beni nasıl yöneteceğini bilmiyordu. Taktiksel anlamda eksikleri çoktu. Kendisiyle de bazı sorunlarımız vardı. Daha sonra görevden alındı ama iş işten geçmişti artık" diye konuşmuştu.







SADECE BELHANDA…

Diğer futbolcuların aksine Belhanda ise Tudor'la yolların ayrılmasından önce Hırvat oyuncuyla ilgili fikirlerini açıklamıştı. Fransa'da katıldığı bir televizyon programında olay açıklamalar yapan Faslı oyuncu, "Başakşehir'e karşı 5-1 kaybettik, evet. Adebayor bizi öldürdü fakat maça iyi hazırlanmadık, her zaman oynadığımız gibi oynamadık, farklı bir oyun anlayışıyla çıktık sahaya ve sonuç ortada. Birbirimize bu bir kazaydı ve maçı unutalım dedik. Bizi sahada gezdirdiler" demişti.