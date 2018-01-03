 Yeni Albayrak Ural Aküzüm – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Yeni Albayrak

    Yeni Albayrak Ural Aküzüm
    Teknik direktörlük görevine gelen Fatih Terim'in yönetim adına beraber çalışacağı isim de belli oldu. Abdürrahim Albayrak'ın listeye girmeyi reddetmesi üzerine , Başkan'dan Ural Aküzüm'ü talep edecek. Aküzüm sezon başında Fatih Terim ile Mircea Lucescu arasında gidip gelirken, Terim'den yana tavır koymuş Tudor kovulduktan sonra yapılan yönetim kurulu toplantısında Terim için oy veren 3 isimden birisi olmuştu.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:34
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