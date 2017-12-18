Maicon'la kavga etti!

Malatya'da ilk yarıyı 2-0 geride bitiren Galatasaray'da devre arasında soyunma odası karıştı. Koridordan bağırarak odaya giren Tudor, Maicon'a tepki gösterdi. Maicon da Hırvat hocaya tepki gösterince ortam iyice gerildi. İkili birbirine kafasını dayayıp itişmeye başladı. Olay yumruk yumruğa kavgaya dönüşecekken araya giren Muslera olayın büyümesini önledi.



URSULA YENGE: GO HOME TUDOR

Yeni Malatyaspor yenilgisiyle koltuğu bu kez derinden sallanan Igor Tudor'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Hırvat hocaya tepki gösterenlerden biri de Maicon'un karısı Ursula oldu. Twitter'da yer alan "Go Home Tudor" paylaşımını beğenenlerden biri de 'yenge' Ursula oldu. Ursula'nın 'Evine Dön Tudor' paylaşımını beğenmesi sosyal medyada geniş yankı buldu.





