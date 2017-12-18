Maicon'la kavga etti!
İgor Tudor, devre arasında soyunma odasında Maicon ile yumruk yumruğa kavga etme noktasına geldi.
Malatya'da ilk yarıyı 2-0 geride bitiren Galatasaray'da devre arasında soyunma odası karıştı. Koridordan bağırarak odaya giren Tudor, Maicon'a tepki gösterdi. Maicon da Hırvat hocaya tepki gösterince ortam iyice gerildi. İkili birbirine kafasını dayayıp itişmeye başladı. Olay yumruk yumruğa kavgaya dönüşecekken araya giren Muslera olayın büyümesini önledi.
URSULA YENGE: GO HOME TUDOR
Yeni Malatyaspor yenilgisiyle koltuğu bu kez derinden sallanan Igor Tudor'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Hırvat hocaya tepki gösterenlerden biri de Maicon'un karısı Ursula oldu. Twitter'da yer alan "Go Home Tudor" paylaşımını beğenenlerden biri de 'yenge' Ursula oldu. Ursula'nın 'Evine Dön Tudor' paylaşımını beğenmesi sosyal medyada geniş yankı buldu.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:05
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Maicon'la kavga etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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