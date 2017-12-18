 Maicon'la kavga etti! – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Maicon'la kavga etti!

    Maicon'la kavga etti!

    İgor Tudor, devre arasında soyunma odasında Maicon ile yumruk yumruğa kavga etme noktasına geldi.

    Malatya'da ilk yarıyı 2-0 geride bitiren Galatasaray'da devre arasında soyunma odası karıştı. Koridordan bağırarak odaya giren Tudor, Maicon'a tepki gösterdi. Maicon da Hırvat hocaya tepki gösterince ortam iyice gerildi. İkili birbirine kafasını dayayıp itişmeye başladı. Olay yumruk yumruğa kavgaya dönüşecekken araya giren Muslera olayın büyümesini önledi.

    URSULA YENGE: GO HOME TUDOR
    Yeni Malatyaspor yenilgisiyle koltuğu bu kez derinden sallanan Igor Tudor'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Hırvat hocaya tepki gösterenlerden biri de Maicon'un karısı Ursula oldu. Twitter'da yer alan "Go Home Tudor" paylaşımını beğenenlerden biri de 'yenge' Ursula oldu. Ursula'nın 'Evine Dön Tudor' paylaşımını beğenmesi sosyal medyada geniş yankı buldu.


    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:05
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