Igor Tudor bugün gönderilecek

Yeni Malatyaspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından fatura'a kesildi. Maç bitiminde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan, Malatya Havalimanı'nda Sportif Direktör Cenk Ergün ile mini bir zirve yapan Özbek'indediği öğrenildi. Başkanın bu kararını Ergün'ün Malatya'da Tudor'a ilettiği öğrenildi. Tudor'un da bu kararı öğrendikten sonratavırlara büründüğü öğrenildi.Başkan Özbek, dün akşam verdiği kararı bugün saatyönetime de ileteceği ve kararın 16.00 gibi kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Dursun Özbek'in teknik direktörya da yabancı hoca için yönetimle fikir alışverişinde bulunacağı da belirtildi.Takımla ilgili istek ve taleplerini her şekilde göstermekte serbest olan taraftarların "Tudor İstifa" sözleri karşısında Hırvat teknik adamın takındığı tavır büyük tepki çekti. Havalimanında takım otobüsüne ilk binen isim olan Tudor, taraftarların "İstifa" çağrıları üzerine önce yumruğunu gösterip, sonra "Okey" işareti yaptı. 2-1'lik yenilgiye rağmen yüzünde alaycı bir gülümseme bulunan Tudor'un bir de otobüsün ön koltuğunda bacak bacak üstüne atıp gülmeye devam etmesi büyük tepki topladı.