 Igor Tudor bugün gönderilecek – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    bugün gönderilecek

    Igor Tudor bugün gönderilecek

    Başkan Dursun Özbek, 2-1’lik yenilgi sonrası Hırvat hoca ile yolları ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı. Tudor’un gönderildiği bugün kamuoyuyla paylaşılacak.

    Yeni Malatyaspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından fatura İgor Tudor'a kesildi. Maç bitiminde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Başkan Dursun Özbek, Malatya Havalimanı'nda Sportif Direktör Cenk Ergün ile mini bir zirve yapan Özbek'in "Ben bu adamı istemiyorum. Tudor'u gönderiyoruz" dediği öğrenildi. Başkanın bu kararını Ergün'ün Malatya'da Tudor'a ilettiği öğrenildi. Tudor'un da bu kararı öğrendikten sonra laubali ve umursamaz tavırlara büründüğü öğrenildi.





    SAAT 14.00'TE TOPLANTI
    Başkan Özbek, dün akşam verdiği kararı bugün saat 14.00'te yapılacak olağanüstü toplantıda yönetime de ileteceği ve kararın 16.00 gibi kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Dursun Özbek'in teknik direktör Fatih Terim ya da yabancı hoca için yönetimle fikir alışverişinde bulunacağı da belirtildi.



    SAYGISIZ IGOR!
    Takımla ilgili istek ve taleplerini her şekilde göstermekte serbest olan taraftarların "Tudor İstifa" sözleri karşısında Hırvat teknik adamın takındığı tavır büyük tepki çekti. Havalimanında takım otobüsüne ilk binen isim olan Tudor, taraftarların "İstifa" çağrıları üzerine önce yumruğunu gösterip, sonra "Okey" işareti yaptı. 2-1'lik yenilgiye rağmen yüzünde alaycı bir gülümseme bulunan Tudor'un bir de otobüsün ön koltuğunda bacak bacak üstüne atıp gülmeye devam etmesi büyük tepki topladı.



    Savaş ÇORLU
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:31
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