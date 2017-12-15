 Külliyen yalan – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Külliyen yalan

    Külliyen yalan

    Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

    Devre arasında kadrosuna yeni isimler katmayı planlayan G.Saray'da en çok konuşulan isim şüphesiz Arda Turan. Ocak ayında Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan'ın G.Saray'a transfer olacağı gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialar üzerine Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün açıklamada bulundu.

    Başkan Dursun Özbek'in Arda Turan ile görüştüğü iddiası üzerine Cenk Ergün, "Başkan Dursun Özbek ile Arda Turan arasında böyle bir görüşme olmadı. Ben de gazetelerden okudum, şaşırdım. Bu kadar iddialı bir şekilde kamuoyunda yer almasını hayretle izliyorum. Bu yalan değil, külliyen yalan" dedi.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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