Külliyen yalan
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.
Devre arasında kadrosuna yeni isimler katmayı planlayan G.Saray'da en çok konuşulan isim şüphesiz Arda Turan. Ocak ayında Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan'ın G.Saray'a transfer olacağı gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialar üzerine Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün açıklamada bulundu.
Başkan Dursun Özbek'in Arda Turan ile görüştüğü iddiası üzerine Cenk Ergün, "Başkan Dursun Özbek ile Arda Turan arasında böyle bir görüşme olmadı. Ben de gazetelerden okudum, şaşırdım. Bu kadar iddialı bir şekilde kamuoyunda yer almasını hayretle izliyorum. Bu yalan değil, külliyen yalan" dedi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
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