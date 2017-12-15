İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Sarı-kırmızılı ekibin efsane başkanları arasında bulunan Süren, “Beşiktaş güzel bir şey başardı ama G.Saray’ın Avrupa’daki tecrübesi ve üstünlüğü tartışılmaz” dedi
BAŞKANLIĞA ADAY OLABİLİR
Tudor'la ilgili, "Galatasaray için yeterli bir teknik direktör değil" ifadesini kullanan Faruk Süren, Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçeceğini düşünmediğini söyledi. Süren şöyle devam etti: "Fatih Terim çok değerli bir hoca. Galatasaray'da teknik direktörün üstünde İngiliz modeli 'menajer' olarak görev almalı. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama geleceğini düşünmüyorum. Bildiğim kadarıyla başka planları var. Yöneticilik yapmak isteyebilir, kıdemi dolmuş her Galatasaraylı gibi başkanlığa adaylığını koyabilir."
'BAŞARIMIZ HAYALLERİNİZDİR'
İşte Başkan Orman'a tepki gösteren taraftarlardan bazılarının mesajları:
Rüzgar kayadan anca toz götürür. Başarılarımız hayallerinizdir. @YuruyedurGayinS
Hayat, Fikret Orman'ın umarım Galatasaray ve Fenerbahçe de bu seviyelere gelir demesi kadar şaşırtıcı.@GsHagiOn
Günün esprisi @asabi_women
Laf vurduğunu mu sanıyor şimdi!@mustisahinn
Biz Uefa Kupasını aldığımızda sizin futbolcular daha amatör ligdeydi başkan. @BilalAkyz5 * Sen yenisin galiba! @iusstitia
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:15
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
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