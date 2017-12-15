İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!

Sarı-kırmızılı ekibin efsane başkanları arasında bulunan Süren, “Beşiktaş güzel bir şey başardı ama G.Saray’ın Avrupa’daki tecrübesi ve üstünlüğü tartışılmaz” dedi

Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren'den Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a yanıt... "İnşallah Beşiktaş'ın başarısıyla ilerleyen yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray da bu noktalara gelir" sözlerini değerlendiren Süren, "Galatasaray'ın Avrupa'daki tecrübesi ve üstünlüğü tartışılmaz. Beşiktaş da güzel bir şey başardı ve son 16'ya kaldı ancak bu iki sezonla telafi edilecek bir şey değil" dedi. Beşiktaş'ın iyi bir kura çektiğini de ifade eden Süren, "Bayern Münih bilinen bir takım. Bu futboldur belli olmaz, geçebilirler de turu. Geçerlerse Bayern Münih'i elemiş olacaklar, elenirlerse de Bayern Münih'e elenmiş olacaklar" diye konuştu.



BAŞKANLIĞA ADAY OLABİLİR

Tudor'la ilgili, "Galatasaray için yeterli bir teknik direktör değil" ifadesini kullanan Faruk Süren, Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçeceğini düşünmediğini söyledi. Süren şöyle devam etti: "Fatih Terim çok değerli bir hoca. Galatasaray'da teknik direktörün üstünde İngiliz modeli 'menajer' olarak görev almalı. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama geleceğini düşünmüyorum. Bildiğim kadarıyla başka planları var. Yöneticilik yapmak isteyebilir, kıdemi dolmuş her Galatasaraylı gibi başkanlığa adaylığını koyabilir."



'BAŞARIMIZ HAYALLERİNİZDİR'

İşte Başkan Orman'a tepki gösteren taraftarlardan bazılarının mesajları:

Rüzgar kayadan anca toz götürür. Başarılarımız hayallerinizdir. @YuruyedurGayinS

Hayat, Fikret Orman'ın umarım Galatasaray ve Fenerbahçe de bu seviyelere gelir demesi kadar şaşırtıcı.@GsHagiOn

Günün esprisi @asabi_women

Laf vurduğunu mu sanıyor şimdi!@mustisahinn

Biz Uefa Kupasını aldığımızda sizin futbolcular daha amatör ligdeydi başkan. @BilalAkyz5 * Sen yenisin galiba! @iusstitia