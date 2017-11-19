 Medipol Başakşehir'den Galatasaray'a gönderme – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Medipol Başakşehir'den Galatasaray'a gönderme

    Medipol Başakşehir'den Galatasaray'a gönderme

    Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşılaştı.

    Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi Başakşehir farklı bir skorla 5-1 kazandı. Mücadele sonrasında Medipol Başakşehir resmi Twitter adresinden Galatasaray'a gönderme niteliğinde bir paylaşım yapıldı.

    İşte o paylaşım:

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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