Dusan Tadic resmen NEC Nijmegen'e transfer oldu!

Hollanda Eredivisie takımlarından NEC Nijmegen, 37 yaşındaki futbolcu Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sırp futbolcu, 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe forması terletmiş, ardından Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda'ya transfer olmuştu.
𝗗𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗱𝗶𝗰 𝘁𝗲𝗸𝗲𝗻𝘁 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘁𝘄𝗲𝗲 𝘀𝗲𝗶𝘇𝗼𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗯𝗶𝗷 𝗡.𝗘.𝗖. De 37-jarige aanvaller heeft in Nijmegen een contract ondertekend tot de zomer van 2028. Bekijk het websitebericht ➡️ https://t.co/U2ZQbHDUDD#TADIC2028 pic.twitter.com/59geJ48HZO— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) July 27, 2026