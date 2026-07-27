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Haberler Futbol Dusan Tadic resmen NEC Nijmegen'e transfer oldu!

Dusan Tadic resmen NEC Nijmegen'e transfer oldu!

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe formasını da terleten Dusan Tadic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sırp yıldız son olarak Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'e resmen imzayı attı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 16:30
Dusan Tadic resmen NEC Nijmegen'e transfer oldu!

Hollanda Eredivisie takımlarından NEC Nijmegen, 37 yaşındaki futbolcu Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sırp futbolcu, 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe forması terletmiş, ardından Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda'ya transfer olmuştu.

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