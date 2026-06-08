Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Genel kurul toplantısı, 182 delegenin imzasıyla açıldı. Divan başkanlığına, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma seçildi. Genel kurula TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş de kongrede yer aldı.

ALIN TERİ KUTSALDIR

Genel kurulda TFF statüsü gereğince 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi ele alındı. Yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider tabloları ve bilanço ile denetleme kurulu raporu toplantıda okunarak görüşüldü. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Hakemlerin değil futbolun konuşulduğu bir iklim oluşturmak istiyoruz. Her zaman güçlünün değil, haklının yanındayız. Bizim için her kulübün alın teri kutsaldır, bu kutsalı korumak asli görevimizdir" dedi.

TÜRK FUTBOLUNUN HİZMETKARIYIZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Kararlarımızı kişilere göre değil, Türk futbolunun ortak menfaatlerine göre aldık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Bizim, kendilerini büyük görenlerle iyi geçinerek bu koltuklarda daha uzun kalma gibi bir derdimiz asla olmamıştır, olmayacaktır. Bizler makamların değil, Türk futbolunun hizmetkarıyız. Dünya Kupası'na katılmak bizim için sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Hedefimiz, yalnızca turnuvalarda yer almak değil, büyük organizasyonların kalıcı ve güçlü ülkelerinden biri olmaktır."

OY BİRLİĞİ İLE İBRA

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu'nun, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ait faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.