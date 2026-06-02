Ancelotti dönemi

Fransa ekibi Lille, teknik direktörlüğe Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti'yi getirdi.
02 Haziran 2026 06:50
Kulübün açıklamasında, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Davide Ancelotti, babası Carlo'nun teknik direktörlüğündeki PSG, Real Madrid, Bayern Münih, Napoli ve Everton'da yardımcı antrenörlük görevi üstlendi. Brezilya Milli Takımı'nda Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan genç çalıştırıcı, ilk teknik adamlık deneyimini ise geçen sene Botafogo'nun başında yaşadı.