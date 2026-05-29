Tedesco'nun yeni takımını duyurdular! Adı Beşiktaş ile de anılıyordu

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da teknik direktör arayışında sona gelindi. Vincenzo Italiano ile yollarını ayıran İtalyan temsilcisi, Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bologna yönetimi, teknik direktör adayları arasında yer alan 40 yaşındaki çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Tarafların 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Tedesco'nun gün içerisinde sözleşmeye imza atabileceği ifade edildi.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe'nin başında görev yapan Domenico Tedesco, sarı-lacivertli ekiple toplam 45 maça çıktı. 40 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu.