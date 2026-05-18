Ziraat Türkiye Kupası
Luka Modric'ten büyük başarı! 6.kez daha Dünya Kupası'nda oynayacak

Hırvatistan Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda tecrübeli yıldız Luka Modric'in yer alması dikkat çekti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 17:46
Teknik direktörlüğünü Zlatko Dalic'in yaptığı Hırvatistan'ın kadrosunda yer alan 40 yaşındaki Luka Modric, altıncı kez Dünya Kupası'nda forma giymeye hazırlanıyor. Kadroya geçen sezon Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralanan Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic de çağırıldı.

Hırvatistan, L Grubu'nda İngiltere, Gana ve Panama ile mücadele edecek.

Hırvatistan'ın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Dominik Kotarski (Kopenhag), Ivor Pandur (Hull City)

Savunma: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Münih), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV)

Orta saha: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Forvet: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).

