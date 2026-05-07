Al Shabab Riyadh-Al Nassr maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Riyad derbisinde şampiyonluk ateşi yanıyor! Konuk ekip Al Nassr, ligin bitimine kısa bir süre kala hata payını sıfıra indirmiş durumda. Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane gibi dünya yıldızlarıyla hücum hattında adeta durdurulamaz bir güç haline gelen lider, derbiden alacağı galibiyetle şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atmayı hedefliyor. Özellikle son maçlardaki baskılı oyunuyla rakiplerini domine eden Al Nassr, oyunun kontrolünü elinde tutarak erken bir golle maçı koparmak niyetinde. Ev sahibi Al Shabab cephesinde ise işler pek yolunda gitmiyor. 32 puanla ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan ve istikrar yakalayamayan ekip, sezonun en zorlu sınavlarından birine çıkıyor. Kendi sahasında oynamanın avantajını kullanmaya çalışacak olan ev sahibi ekip, katı bir savunma anlayışıyla Al Nassr'ın yıldızlarını durdurmaya çalışacak. İşte Al Shabab Riyadh-Al Nassr maçının detayları!

Al Shabab Riyadh-Al Nassr MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig 32. hafta karşılaşması kapsamındaki Al Shabab Riyadh-Al Nassr maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Al Shabab Riyadh-Al Nassr MAÇI SAAT KAÇTA?

Al-Shabab Club Stadium'un ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Al Shabab Riyadh-Al Nassr MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazanan tarafın adını finale yazdıracağı karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Shabab Riyadh-Al Nassr MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Shabab Riyadh: Grohe; Al-Thani, Al Shwirekh, Al-Bulayhi, Balobaid; Al-Azaizeh, Al Asmari, Adli, Brownhill; Hamdallah, Carrasco

Al Nassr: Bento; Martinez, Alamri, Simakan, Boushal; Brozovic, Al-Khaibari; Mane, Felix, Coman; Ronaldo