Samsunspor maçını kazanırsa Galatasaray şampiyon mu?

"Galatasaray şampiyon mu?" sorusu bu akşam milyonlarca futbolseverin gündeminde. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor deplasmanında şampiyonluk vizesi arıyor. İşte merak edilen "Galatasaray bu akşam şampiyonluk kutlayacak mı?" sorusunun yanıtı ve canlı puan durumu...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 20:22 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 09:03
Süper Lig'de şampiyon bu gece belli oluyor! Galatasaray, şampiyonluk kupasına bir adım uzaklıkta. Binlerce taraftar "Samsunspor - Galatasaray maçı canlı izle" linklerini sorgularken, bir yandan da şampiyonluk hesaplarını araştırıyor. Peki, Galatasaray bu akşam şampiyon mu? İşte 2 Mayıs puan durumu ve şampiyonluk senaryoları...

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON MU?

Okan Buruk önderliğindeki Galatasaray, sezon boyu süren amansız takibin meyvesini Samsun'da topluyor. Ligde 74 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, 32. hafta mücadelesinde Samsunspor'u yenerek puanını 77 yapmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında alacağı sonuç ne olursa olsun, Galatasaray kazandığı an 2025-2026 sezonu şampiyonu ilan edilecek.

GALATASARAY BU AKŞAM ŞAMPİYON OLUR MU?

Eğer Galatasaray bu skorla (veya herhangi bir galibiyetle) maçı tamamlarsa, puanını 77'ye yükseltecek ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

BERABERLİK DURUMUNDA ŞAMPİYONLUK GELİR Mİ?

Galatasaray berabere kalırsa, şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Başakşehir'e puan kaybetmesini (beraberlik veya mağlubiyet) beklemesi gerekecek.

FENERBAHÇE KAZANIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe kazansa bile, Galatasaray Samsun'da galip geldiği takdirde puan farkı 7'de kalacağı için şampiyonluk yarışı matematiksel olarak sona erecek.

