Fenerbahçe kazanırsa şampiyon olabilir mi?

Süper Lig'de 32. haftaya lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde giren Fenerbahçe için bu akşam alınacak bir galibiyet "umut" demek. Ancak şampiyonluk ipini göğüslemek için sadece Kadıköy'den gelecek 3 puan yeterli değil. Fenerbahçe teknik direktörünün ve futbolcularının gözü, eş zamanlı oynanan Samsunspor - Galatasaray maçında. Eğer Galatasaray deplasmanda kazanırsa, Fenerbahçe sahadan zaferle ayrılsa bile şampiyonluk kupası bu gece resmen Florya'ya gidecek.

FENERBAHÇE KAZANIRSA ŞAMPİYON OLABİLİR Mİ?

Ligde bu hafta dahil kalan 3 maçta Galatasaray 74, Fenerbahçe ise 67 puanda (7 puan fark).

GALATASARAY KAZANIRSA

Fenerbahçe Başakşehir'i yense dahi puan farkı 7'de kalır. Ligin bitimine 2 maç (6 puan) kala Galatasaray resmen şampiyon olur.

GALATASARAY PUAN KAYBEDERSE

Fenerbahçe kazanır ve Galatasaray Samsun'da puan kaybederse (beraberlik veya mağlubiyet), fark 4 veya 5'e iner ve şampiyonluk yarışı matematiksel olarak bir sonraki haftaya taşınır.