Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe kazanırsa şampiyon olabilir mi?

Fenerbahçe kazanırsa şampiyon olabilir mi?

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında futbolseverler "Fenerbahçe kazanırsa şampiyon olur mu?" sorusunun yanıtını arıyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren sarı-lacivertliler, sahasında Başakşehir’i ağırlarken, gözler bir yandan da Samsun’dan gelecek haberde. İşte milyonlarca taraftarın merak ettiği şampiyonluk hesapları ve Kadıköy’deki son durum...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 20:58 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2026 09:03
Fenerbahçe kazanırsa şampiyon olabilir mi?

Süper Lig'de 32. haftaya lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde giren Fenerbahçe için bu akşam alınacak bir galibiyet "umut" demek. Ancak şampiyonluk ipini göğüslemek için sadece Kadıköy'den gelecek 3 puan yeterli değil. Fenerbahçe teknik direktörünün ve futbolcularının gözü, eş zamanlı oynanan Samsunspor - Galatasaray maçında. Eğer Galatasaray deplasmanda kazanırsa, Fenerbahçe sahadan zaferle ayrılsa bile şampiyonluk kupası bu gece resmen Florya'ya gidecek.

FENERBAHÇE KAZANIRSA ŞAMPİYON OLABİLİR Mİ?

Ligde bu hafta dahil kalan 3 maçta Galatasaray 74, Fenerbahçe ise 67 puanda (7 puan fark).

GALATASARAY KAZANIRSA

Fenerbahçe Başakşehir'i yense dahi puan farkı 7'de kalır. Ligin bitimine 2 maç (6 puan) kala Galatasaray resmen şampiyon olur.

GALATASARAY PUAN KAYBEDERSE

Fenerbahçe kazanır ve Galatasaray Samsun'da puan kaybederse (beraberlik veya mağlubiyet), fark 4 veya 5'e iner ve şampiyonluk yarışı matematiksel olarak bir sonraki haftaya taşınır.

