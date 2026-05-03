Ziraat Türkiye Kupası
Al Qadsiah - Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Al Qadsiah - Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Al Nassr maçı canlı izle seçenekleri futbolseverlerin gündeminde. Suudi Arabistan’da haftanın en kritik karşılaşmalarından birinde Al Nassr, zorlu Al Qadsiah deplasmanına konuk oluyor. Evinde etkili performansıyla dikkat çeken Al Qadsiah, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Taraftarlar ise “Al Qadsiah - Al Nassr maçı canlı izle linki”, “S Sport Plus canlı izle ekranı”, “Al Nassr maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorularını araştırıyor. İşte Al Qadsiah - Al Nassr canlı yayın bilgileri, maç saati ve mücadeleye dair tüm detaylar.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 08:35
Al Qadsiah - Al Nassr maçı canlı izle aramaları hız kazandı. Suudi Arabistan Pro Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Al Nassr, deplasmanda Al Qadsiah karşısında sahaya çıkıyor. 20 maçlık yenilmezlik serisiyle dikkat çeken Al Nassr, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız geçmek istiyor. Futbolseverler "Al Qadsiah - Al Nassr canlı izle", "Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "S Sport Plus canlı yayın linki var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte Al Qadsiah - Al Nassr maçı canlı yayın bilgileri, canlı izle ekranı ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...

AL QADSIAH - AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 31. haftasındaki bu kritik mücadele 3 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 21:00'de (TSİ) başlayacak.

AL QADSIAH - AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayıncısı olan S Sport, bu dev karşılaşmayı ekranlara getirecek.

TAKIMLARDA SON DURUM

Lig lideri Al Nassr, 20 maçlık muazzam bir yenilgisiz seri ile şampiyonluk kupasına çok yakın. Yıldızlar topluluğu kadrosuyla Al Khobar deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk kutlamalarına hazırlanmak istiyorlar. Ligin 4. sırasında yer alan ev sahibi ekip, bu sezon sahasında hiç yenilmedi. "Evinde yenilmezlik" unvanını korumak ve liderin şampiyonluk yolundaki planlarını bozmak isteyen Al Qadsiah, ligin en zorlu deplasmanlarından biri olduğunu kanıtlamak niyetinde.

AL QADSIAH - AL NASSR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Al Quadisiya muhtemel 11: Casteels, Alvarez, Nacho, Thakri, Abu Al Shamat, Bonsu Baah, Nandez, Aljuwayr, Otavio, Al Salem, Quinones

Al-Nassr muhtemel 11: Bento, Martinez, Alamri, Simakan, Boushal, Mane, Brozovic, Al-Khaibari, Coman, Ronaldo, Felix

