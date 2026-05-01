CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol Türk şöleni

Türk şöleni

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Kongresi'ne katıldı. Kanada'daki 76. FIFA Olağan Kongresi'ne katılan İbrahim Hacıosmanoğlu'na Milli Takımımız'ın Dünya Kupası'na katılması vesilesiyle büyük bir ilgi gösterildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Türk şöleni

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kanada'nın Vancouver şehrindeki 76. FIFA Olağan Kongresi'ne katıldı. A Milli Takımımız'ın Dünya Kupası'na katılması vesilesiyle diğer ülke federasyonlarının büyük bir ilgi gösterdiği Başkan Hacıosmanoğlu, burada Pakistan Futbol Federasyonu Başkanı Syed Mohsen Gilani ile de bir araya geldi. Görüşmede; TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

ŞAL HEDİYE EDİLDİ

FIFA Olağan Kongresi'nin yapıldığı Vancouver şehrinde yapılan görüşmede, iki federasyon arasında gerçekleştirilebilecek muhtemel iş birliklerinin görüşülmesi adına en kısa zamanda İstanbul'da yeniden bir araya gelinmesi kararlaştırıldı. Karşılıklı dostluk mesajlarının verildiği buluşmanın sonunda Pakistan Futbol Federasyonu Başkanı Syed Mohsen Gilani, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na geleneksel şal hediye etti.

HEDEF NEW YORK'TA FİNAL

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, Dünya Kupası'nda final oynamayı hedeflediklerini söyledi. Gökay, "Artık gideceğiz kısmı bitti, gidiyoruz inşallah. Allah'ın izniyle gruptan çıkacağımız kanaatindeyim. Sonrasında son 16, son 8, son 4 ve final. İnşallah temmuz ortasında New York'ta final oynayıp döneceğiz. Ülkenin buna çok ihtiyacı var. Futbolcu kardeşlerimiz tamamen konuya konsantre. Mayıs sonunda kampa girecekler. Çok güçlü bir birlik ve beraberlik var" diye umut dağıttı.

FIFA KOMİTESİNDE

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Ekim ayında 2025-2029 dönemi için komitelerin oluşturulduğu FIFA toplantısında görev almış ve FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesine seçilmişti. TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak da aynı toplantıda FIFA Sağlık Komitesine seçilmişti.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2! Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2! 01:04
Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2! Ataman'lı Panathinaikos'tan İspanya'da 2'de 2! 01:03
F.Bahçe Beko'dan 2'de 2! F.Bahçe Beko'dan 2'de 2! 00:58
F.Bahçe'den Mert Hakan'ın cezası hakkında sert açıklama! F.Bahçe'den Mert Hakan'ın cezası hakkında sert açıklama! 00:58
Ederson'un cezası açıklandı! Ederson'un cezası açıklandı! 00:58
PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a ceza! PFDK'dan Mert Hakan Yandaş'a ceza! 00:58
Daha Eski
Ertuğrul Doğan'dan flaş Muçi açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan flaş Muçi açıklaması! 00:58
İngiliz ekibinden F.Bahçeli futbolcuya teklif! İngiliz ekibinden F.Bahçeli futbolcuya teklif! 00:57
Klopp'tan F.Bahçe'ye şampiyonluk reçetesi! Klopp'tan F.Bahçe'ye şampiyonluk reçetesi! 00:57
Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber! 00:57
Osimhen'den derbi itirafı! Osimhen'den derbi itirafı! 00:57
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedaviye alındı F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedaviye alındı 00:57