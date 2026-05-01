Ziraat Türkiye Kupası
Rayo Vallecano'dan maç sonu Filistin bayraklı kutlama!

UEFA Konferans Ligi yarı final etabının ilk maçında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano sahasında Fransız ekibi Strasbourg'u konuk etti. Rayo Vallecano rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederken galibiyeti maç sonu Filistin bayrağı açarak kutladı. İşte o görüntüler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 12:00 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2026 12:07
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Turnuvada yarı final ilk maçında Rayo Vallecano sahasında Strasbourg'u konuk etti. Rayo Vallecano bu karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 54. dakikada Alemao kaydetti. Karşılaşmanın sonunda yaşananlar ise oldukça dikkat çekti. Rayo Vallecanolu futbolculardan israil tarafından soykırıma uğrayan Filistin için anlamlı bir destek geldi.

Rayo Vallecano takımı, maç sonu galibiyeti Filistin bayrağı açarak taraftarlarıyla beraber büyük bir sevinçle kutladı.

İŞTE O ANLAMLI GÖRÜNTÜLER:

