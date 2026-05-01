Operasyonlara ara verdik

Beşiktaşlı Avukatlar Derneğinin düzenlediği "spor hukuku" sempozyumunun ilk oturumunda Türk sporunda bahis sorunu ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sağlam, Dünya Kupası sonrasında operasyonların devam edeceğini belirterek, "Dünya Kupası var, ligler bitmek üzere. Bu yüzden operasyonlara bir süre ara verdik. Liglerin bitimiyle birlikte operasyonlar hızlı bir şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

4 BÜYÜK'TEN İDARECİ

Türk sporunda en büyük sorunun ahlak problemi olduğunu söyleyen Sağlam, şunları kaydetti: "Sporculardan 'Ben bunun suç olduğunu bilmiyordum' savunmasıyla karşılaştık. Kolay yoldan para kazanma hırsıyla ahlakı geride bıraktığımızı düşünüyoruz. 3. Lig'e kadar yaptığımız araştırmada 500'e yakın idarecinin bizzat operasyonlardan sonra dahi legal bahis oynadığını tespit ettik. İdari yaptırım ve cezalar bile bazılarına engel olamıyor. Bunların arasında dört büyüklerin idarecileri de var."