CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Strasbourg-Nice YARI FİNAL izle: Maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Strasbourg-Nice YARI FİNAL izle: Maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Fransa Kupası'nda ikinci finalist belli oluyor: Ligue 1'in iki güçlü temsilcisi Strasbourg ve Nice, Stade de la Meinau’da tarihi bir randevuya çıkıyor. Çeyrek finalde Reims'i 2-1 ile geçen Strasbourg, 2001 yılından bu yana ilk kez kupa finaline yükselerek kulüp tarihindeki 25 yıllık hasreti dindirmek istiyor. Diğer tarafta ise Lorient'i seri penaltı atışlarıyla eleyerek büyük bir sürprize imza atan Nice yer alıyor. Son lig maçında Strasbourg'u mağlup etmeyi başaran Nice, bu psikolojik üstünlüğü kupa sahasına da taşıyarak 2022'deki final başarısını bir adım öteye taşımayı ve bu kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. İşte Strasbourg-Nice maçının detayları!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 18:00
Strasbourg-Nice YARI FİNAL izle: Maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ev sahibi Strasbourg, Gary O`Neil yönetiminde bu sezon kupada oynadığı dört maçta toplam 11 gol atarak hücum hattında ne kadar etkili olduğunu kanıtladı. Özellikle iç sahada oynadığı son 12 resmi maçın 10'unda gol bulmayı başaran ev sahibi, kadrosundaki eksiklere rağmen taraftar desteğiyle sonuca gitmek istiyor. Konuk ekip Nice cephesinde ise teknik direktör Claude Puel, savunma disiplinine güveniyor. İşte Strasbourg-Nice maçının detayları!

Strasbourg-Nice MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Kupası yarı finali kapsamındaki Strasbourg-Nice maçı, 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Strasbourg-Nice MAÇI HANGİ KANALDA?

Strasbourg-Nice mücadelesi, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Strasbourg-Nice MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Penders; Doue, Doukoure, Hogsberg, Chilwell; Barco, El Mourabet; Amo-Ameyaw, Nanasi, Enciso; Fofana

Nice: Diouf; Oppong, Mendy, Louchet; Clauss, Boudaoui, Sanson, Bard; Diop, Cho; Wahi

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
