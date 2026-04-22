Strasbourg-Nice YARI FİNAL izle: Maç saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Strasbourg-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ev sahibi Strasbourg, Gary O`Neil yönetiminde bu sezon kupada oynadığı dört maçta toplam 11 gol atarak hücum hattında ne kadar etkili olduğunu kanıtladı. Özellikle iç sahada oynadığı son 12 resmi maçın 10'unda gol bulmayı başaran ev sahibi, kadrosundaki eksiklere rağmen taraftar desteğiyle sonuca gitmek istiyor. Konuk ekip Nice cephesinde ise teknik direktör Claude Puel, savunma disiplinine güveniyor. İşte Strasbourg-Nice maçının detayları!

Strasbourg-Nice MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Kupası yarı finali kapsamındaki Strasbourg-Nice maçı, 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Strasbourg-Nice MAÇI HANGİ KANALDA?

Strasbourg-Nice mücadelesi, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Strasbourg-Nice MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Penders; Doue, Doukoure, Hogsberg, Chilwell; Barco, El Mourabet; Amo-Ameyaw, Nanasi, Enciso; Fofana

Nice: Diouf; Oppong, Mendy, Louchet; Clauss, Boudaoui, Sanson, Bard; Diop, Cho; Wahi